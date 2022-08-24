Twitter'ın eski çalışanı şirketteki güvenlik açıklarını ifşa etti

Peiter Zatko, Twitter'ın platformunda ne kadar sahte ve spam hesabı olduğunu hafife aldığını iddia etti.

Suçlamalar, Twitter ile şirketi satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etmeye çalışan milyarder Elon Musk arasındaki yasal bir savaşı etkileyebilir.

Twitter, Zatko'nun iddialarının yanlış ve tutarsız olduğunu söylüyor.

Ocak ayında etkisiz liderlik ve düşük performans nedeniyle görevden alındığını söylüyor.

Zatko'nun ilk olarak CNN ve The Washington Post tarafından açıklanan ifşaatlarında, Twitter'ı katı güvenlik uygulamalarını sürdürmekte başarısız olmakla ve "Elon Musk'a botlar hakkında yalan söylemekle" suçladı.

Şikayetini Temmuz ayında Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sundu.

BBC, CBS haberleri aracılığıyla paylaşılan şikayetin düzeltilmiş bir kopyasını gördü.

Raporda, Zatko, Twitter'ın hassas bilgileri işleme şeklini de eleştirdi ve bu konulardan bazılarını ABD düzenleyicilerine doğru bir şekilde bildirmediğini iddia etti.

Kaynak: BBC