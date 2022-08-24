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ÖSYM açıkladı: DGS tercih işlemleri başladı

ÖSYM internet sitesinden DGS tercih işlemlerinin başladığını duyurdu

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Ağustos 2022 10:04
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ÖSYM açıkladı: DGS tercih işlemleri başladı

DGS: Dikey Geçiş Sınavı

DUYURU

(24 Ağustos 2022)

2022-DGS : Tercihlerinin Alınması

2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Yerleştirme işleminde, 2022-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2022-DGS Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2022-DGS Tercih Bilgileri ve Tablolar

DGS: Dikey Geçiş Sınavı
Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar
TABLO-1. Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları
TABLO-1'de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları
TABLO-2. Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

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