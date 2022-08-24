Trabzonspor taraftarları, FC Kopenhag'ın kaldığı otelin önünde gösteri yaptı

UEFA Şampiyonlar Lig'i play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile FC Kopenhag karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi bordo-mavili taraftarlar konuk ekibin kaldığı otel'in önüne giderek slagonlar attı ve havaifişek gösterisi yaptı.



UEFA Şampiyonlar Lig'i play-off ilk mçında Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile karşılaşan Trabzonspor bu maçı 2-1 kaybetmişti. İlk maçta bordo-mavili takımın kaldığı otele yakın bir yerde havaifişek gösterisi yapılmıştı. Trabzonsporlu idarecilerinin şikayetine rağmen gösteri devam etmişti.



Yaşanan bu gelişmelerin üzerine ise bu gece geç saatlerde bordo-mavili taraftarlar da Akçaabat'da bir otelde kalan FC Kopenhag takımının kaldığı otelin önüne giderek slagonlar attı ve havafişek gösterisi yaparak ses yaptı.