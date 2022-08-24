Edirne'de bekçilere biber gazı sıkan zanlı tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde kendisini yakalayan çarşı ve mahalle bekçilerine biber gazı sıkan hırsızlık zanlısı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ağustos 2022 12:45
Hakkında 3 ayrı hırsızlık suçundan aranması bulunan C.K, Karanlıkdere Caddesi'nde çarşı ve mahalle bekçilerini görünce kaçmaya başladı.
Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan C.K, bekçilere biber gazı sıkarak yeniden kaçmaya çalıştı.
Gözaltına alınan C.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız