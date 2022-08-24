Maaş promosyon ücretinde rekor: Kişi başı 41 bin 500 lira alacaklar
Maaş hesaplarının taşınmasına yönelik bankalar tarafından verilen maaş promosyon ücretlerinde rekor kırıldı. Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen banka maaş promosyon ihalesi 41 bin 500 TL'lik ücret ile sona erdi. 5 bin 500 çalışanın tamamına rekor promosyon ödemesi yapılacak.
Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 24 Ağustos 2022 13:04
Bankaların verdiği promosyon ödemelerinde miktarlar sürekli yükselmeye devam ediyor. Özellikle üniversiteler ile bankalar arasında yapılan promosyon anlaşmaları son dönemlerde dikkat çekiyor.
5 bin 500 çalışanı ilgilendiren bir promosyon ödemesinde anlaşmaya varılan rakam ise bir anda gündem oluşturdu.
41 BİN 500 TL'LİK PROMOSYON
Anadolu Üniversitesi'nde (AÜ) gerçekleştirilen banka maaş promosyon ihalesini Türk Ekonomi Bankası (TEB) 41 bin 500 TL'lik rekor bir ücret ile kazandı. Promosyon 3 yıllık anlaşma kapsamında ödenecek.
Anlaşma yapılan rakamın bir kurum ile banka arasında imzalanan promosyon anlaşmalar bakımından Türkiye rekoru olduğu ifade edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız