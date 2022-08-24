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Çevre Bakanlığının EGEDES Projesi 81 ilde hayata geçti

Bakan Murat Kurum:- "Egzoz emisyon ölçümü, temiz hava için hayati önemde. EGEDES Projemizle 81 ilimizde egzoz nedeniyle çevreyi kirleten araçları sadece birkaç saniyede tespit edebiliyoruz"- Bakanlığın denetimlerine sanatçı Hülya Koçyiğit de katıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ağustos 2022 14:21
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Çevre Bakanlığının EGEDES Projesi 81 ilde hayata geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, egzoz emisyon ölçümünün temiz hava için hayati önem taşıdığını belirterek Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Projesiyle 81 ilde egzoz nedeniyle çevreyi kirleten araçların, sadece birkaç saniyede tespit edilebildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafikte otomatik olarak trafik akışını aksatmadan tespit edilebilmesi için geliştirilen EGEDES Projesi tüm aşamaları tamamlanarak 81 ilde hayata geçirildi.

Bakan Kurum, denetimlerin etkinliğini yükselterek vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri konusundaki farkındalığının artırılması ve ölçüm yaptırılmayan araç sayısının düşürülerek ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılmasının amaçlandığı projenin ülke genelinde uygulanmaya başlanmasına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kurum paylaşımında, "Egzoz emisyon ölçümü temiz hava için hayati önemde. EGEDES Projemizle 81 ilimizde egzoz nedeniyle çevreyi kirleten araçları, sadece birkaç saniyede tespit edebiliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Denetimlerimizden birine sürpriz bir isim de eşlik etti." ifadesini kullanan Kurum, usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in EGEDES denetimine katıldığı videoyu da paylaştı.

Koçyiğit, denetimlerde vatandaşlara egzoz gazlarının çevreye verdiği zararı ve EGEDES'i anlattı.

- EGEDES Projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorumluluğunda yürütülen egzoz gazı emisyon ölçümleri, ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesinde büyük rol oynuyor. Araçların egzoz gazı emisyon ölçüm işlemleri 2018'den itibaren Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile elektronik ortamda yürütülüyor, bu sayede ölçüm yaptırılan araçlara ait tüm veriler veri tabanında kayıt altına alınıyor.

Bakanlık, egzoz emisyon ölçüm denetimlerindeki etkinliğin artırılarak ölçüm yaptırılmayan araç sayısını azaltmak amacıyla, 2019'da Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde bu projeyi yürütmeye başladı.

- Egzoz muayenesi yaptırılmayan araçlar, trafik akışını aksatmadan otomatik tespit ediliyor

Proje kapsamında ASELSAN AŞ tarafından yerli, milli yazılım ve teknoloji kullanılarak hareketli ve sabit konumda, her türlü hava koşullarında hizmet verebilecek Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) cihazları geliştirildi.

İl müdürlüklerinin denetim araçlarına monte edilen söz konusu cihazlar, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları trafikte akışı aksatmadan otomatik tespit ediyor.

Böylece, yol kenarında ve seyir halindeyken cihazla yoldan geçen araçların plakaları okunabiliyor, internet üzerinden egzoz sistemine bağlanarak ölçüm yaptırıp yaptırmadığı anında sorgulanıp birkaç saniyede araç görüntüsüyle beraber rapor oluşturulabiliyor.

- Egzoz emisyon ölçümü yaptırmama cezası 2 bin 815 lira

KAPAT [X]

Elektronik ortamda takibin başladığı 2018'den bu yana 1 milyondan fazla aracın egzoz emisyon ölçümünün yaptırılmadığı tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli, sistem üzerinden otomatik tutanak oluşturarak idari yaptırım başlatabiliyor. 2022 yılı egzoz emisyon ölçümü yaptırmama cezası ise 2 bin 815 lira olarak uygulanıyor.

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