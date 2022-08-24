Bakan Özer: Okulların temizliğinde 60 bin vatandaşımız görev alacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anaokulları ve Ana Sınıfları İçin Hazırlanan Eğitim Materyali ve Donatım Malzemelerini İllere Uğurlama Töreni'ne katıldı. Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Hasanoğlan Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde düzenlenen programda bir konuşma gerçekleştiren Bakan Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına erken başladıklarını, Milli Eğitim Bakanlığı tarihinde ilk kez tüm okullara bütçe göndermeye başladıklarını hatırlattı.

Atılan bütçe adımının milli eğitim tarihinde yıllardan beri özlenen ve konuşulan ancak uygulamaya sokulamayan bir adım olduğunu belirten Özer, "Bu adımı atmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Artık okullarımız, okul yöneticilerimiz hiç kimseye ihtiyaç duymadan, okul aile birlikleriyle bu ihtiyaçları karşılamak için herhangi bir ilişkiye girmeden, velilerden herhangi bir şey istemeden dimdik durarak sadece vermiş oldukları eğitimin kalitesinde odaklanma süreçlerini nasıl iyileştirebileceklerine vakit ayırma fırsatına kavuşmuş oldular" dedi.

Son 20 yılda eğitimde fırsat eşitliliğinin güçlendirilmesi için tüm okullarda, tüm öğrencilere ders kitaplarının ücretsiz olarak gönderildiğini kaydeden Özer, Türkiye'de 18,9 milyon öğrenci sayısıyla 150'den fazla ülkenin nüfusundan daha fazla öğrenci olduğunu hatırlattı.

"Şu an itibarıyla 136 milyon kaynağı öğrencilerimize ulaştırmış bulunuyoruz"

Son zamanlarda ders kitaplarının verimliliğiyle ilgili spekülasyonlar yapılmaya başlandığını söyleyen Özer, "Hemen Bakanlık olarak tüm imkanlarımızı kullanarak yardımcı kaynak üzerine eğilmeye başladık. Yıllardan beri kronik olan 'velilere ilave yükler' yükleyen ve aynı zamanda okullarımızı, öğretmenlerimizi de bir şekilde sıkıntılı süreçlerle yüzleşmesine yol açan yardımcı kaynak olayını da eğitim sisteminde bir yıl gibi kısa süre ortadan kaldırdık. Biz yola çıkarken demiştik ki, 2022 yılının sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı çocuklarımızla buluşturacağız. Şu an itibarıyla 136 milyon kaynağı öğrencilerimize ulaştırmış bulunuyoruz" diye konuştu.

"Ders kitaplarıyla yardımcı kaynakları birleştireceğiz"

12'nci sınıflara 20 farklı kaynak kitabı hazırlandığını vurgulayan Bakan Özer, şunları aktardı:

"Eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başladığı zaman çocuklarımızın masalarında sadece ders kitapları olmayacak, yardımcı kaynakların tamamı da basılı ve ücretsiz bir şekilde eriştirilmiş olacak. İnşallah bir sonraki eğitim öğretim yılında ders kitaplarıyla yardımcı kaynakları artık birleştireceğiz. 'Ders kitabı ayrı, yardımcı kaynak ayrı' ikilemi artık eğitim sistemimizde kalmayacak. Nasıl yardımcı kaynak olayını çözdüysek onu da çözeceğiz."

"60 bin vatandaşımız okulların temizliğine yardım etmek için okullarımızda hazır olacak"

Bakan Özer, şöyle devam etti:

"Okullarımızdaki en büyük sıkıntı temizlik elemanlarıyla ilgili. İlk kez 5 Eylül'de okullar açılmadan önce 60 bin vatandaşımız okulların temizliğine yardım etmek için okullarımızda hazır olacak. Genelde ekim aylarında kısmi olarak 20-30 bin ile başlayan sayı ilk kez 60 bin ve Eğitim Uyum Haftası'nda sisteme girmiş olacak. Tüm imkanlarımızla birlikte öğrencilerimizin çok daha iyi ortamlarda eğitim alabilmeleri, öğretmenlerimizin çok daha sağlıklı bir şekilde eğitime katkı sunabilmeleri ve okul yöneticilerimizin dimdik durarak, devleti arkasında hissederek her türlü imkanla süreçleri çok daha başarılı bir şekilde koordine edebileceği eğitim sistemini daha güçlendirmeyle ilgili bu adımlarımız her geçen gün artarak devam edecek."

Ücret karşılığı derse giren öğretmenler ve usta öğreticilerle ilgili ciddi iyileştirmeler yaptıklarını belirten Bakan Özer, bu kişilerin asgari ücret üzerinde ücret aldığını dile getirdi.

"Belki Milli Eğitim Bakanlığı tarihinde en yoğun geçen yaz dönemi oldu"

Kronik olarak adlandırılan sorunların çözülmesi için sahada aktif olarak çalışmaya devam ettiklerini anlatan Özer, "İnsanlar zannediyor ki okullar tatil olduğu zaman Milli Eğitim Bakanlığı dinleniyor. Belki Milli Eğitim Bakanlığı tarihinde en yoğun geçen yaz dönemi oldu. Sahadan hiç geri kalmadık. Ben bir yıl gibi kısa bir sürede 63 ile, 35 defa da İstanbul'a gitmişim. Çoğu zaman illerde, vatandaşlarımız ve öğretmenlerimizle birlikteyiz. Süreçleri sahada görelim, onu iyileştirelim, daha iyi noktalara taşıyalım diye" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer'in konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan okul öncesi eğitim seferberliği çerçevesinde bin 400 anaokulu ve 10 bin ana sınıfı için hazırlanan eğitim materyali ve donatım malzemelerini taşıyan 4 tır katılımcılar tarafından uğurlandı.

Programa Bakan Özer'in yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Osman Sezgin ile Petek Aşkar, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri, öğretmenler ve davetliler katıldı.