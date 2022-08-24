Mahalle arası hayvanat bahçesi: Komşular kükremelerden rahatsız

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde mahalle arasında olan hayvanat bahçesi kapatılacak.

İş insanı Ahmet Zeki Öner, İncek Mahallesi'nde 2015'te, Yılmaz Kıbrıs'tan kiraladığı arazide restoran ve kafe işletmeciliği yaptı.

RESTORANI HAYVANAT BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Öner, geçen yıl Mayıs ayında ise restoranı kapatıp hayvanat bahçesine dönüştürdü.

Aslan, kaplan, geyik, maymun, tavus kuşu gibi hayvanların bulunduğu hayvanat bahçesi, büyük ilgi gördü.

KÜKREME SESLERİ KOMŞULARI RAHATSIZ ETTİ

Ancak hayvanat bahçesindeki aslan ve kaplanların kükreme sesleri, bir süre sonra çevrede oturanları rahatsız etti.

Mahalleli, hayvanların kükreme sesinin yanı sıra işletmeden kötü koku yayıldığı gerekçesiyle tepkilerini dile getirdi.

Mahallelinin belediye, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne şikayeti üzerine işletme, 1 hafta kapatıldı.

Ankara Valiliği tarafından 2021 yılı Ağustos ayında işletmeye 'B grubu hayvanat bahçesi ruhsatı' verildi. Hayvanat bahçesine bitişik evi bulunan Niyazi Gürel de valiliğin ruhsat verme işleminin iptali için mahkemeye başvurdu.

Ankara 18'inci İdare Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında bilirkişi heyeti, hayvanat bahçesinde inceleme yaptı.

RUHSAT VERİLMESİNİN YANLIŞ OLDUĞU TESPİTİ

Bilirkişi raporunda hayvanat bahçesinde; 3 aslan, 2 kaplan, 8 aslan yavrusu, 1 alageyik, 3 vervet maymun, 1 iguana, 1 boa yılanı, 1 Mısır yılanı, Nil varanı, kuş çeşitleri ve tavşanlar ile tavus kuşlarının bulunduğu belirtildi.

Aslan ve kaplanların genetik yapılarındaki bölge hakimiyetini göstermek açısından devamlı kükremek zorunda olduklarına dikkat çekilerek, hayvanların çevreye yaydığı gürültünün bölgede yaşayanların psikolojisini bozacak kadar etkili olduğuna yer verildi.

Raporda; gerek çevre gerek konum gerek hayvan sağlığı gerekse kötü koku yayması ve gürültü kirliliği açısından işletmeye ruhsat verilmesinin yanlış olduğu tespiti yapıldı.

Ankara 18'inci İdare Mahkemesi de bilirkişi raporu doğrultusunda, Ankara Valiliği'nin hayvanat bahçesi için verdiği 13 Ağustos 2021 tarihli ruhsat ve iznin yürütmesinin durdurulması kararlaştırıldı. Ardından işletme sahibinin itirazını değerlendiren Ankara 18'inci İdare Mahkemesi, hayvanat bahçesinin kapatılmasına karar verdi.

'ASLAN KAÇSA KİM YAKALAYACAK?'

İşletmenin bitişiğinde oturan Niyazi Gürel, "Ben 80 yaşında bir insanım, 26 yıldır burada oturuyorum. Yaz geldi; idrar kokusu, dışkı kokusu, hayvanların kokusu, dayanamıyoruz. Tam evimin sınırında. Gece sabahlara kadar aslanlar kükrüyor, sesten uyuyamıyoruz. Buranın kapatılmasını istiyoruz. Türlü türlü mahkemeler ile uğraşıyoruz, şimdi eylül başına kadar müsaade edildi. Geçen yıl maymun kaçtı, zor yakaladılar; aslan kaçsa kim yakalayacak. Bin 100 metrekarede hayvanat bahçesi olur mu?" diye konuştu.

'EYLÜLDE MÜHÜRLENECEK'

Niyazi Gürel'in avukatı ise hayvanat bahçesinin kapatılması için 1,5 yıl önce ilgili kurumlara dilekçe verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak buraya ruhsat verilmişti, bu nedenle biz ruhsatın iptali için bir dava açmıştık. Biz davayı yürütmenin durdurulması talepli olarak açmıştık. Yürütmenin durdurulması kararı verilmişti. İş yeri sahipleri taraflarından yürütmenin durdurulması kararına itiraz edildi ama bu itiraz reddedildi. Bunun sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından buranın kapatılması gerektiğine dair yazı yazıldı. Bunun sonucunda yine iş yeri sahipleri tarafından bu karara itiraz edildi, buranın kapatılmaması istendi. Ancak mahkemede de bu talep reddedildi. Bu nedenle burası artık kapatılacak.

Bakanlık tarafından hayvanların buradan nakledilmesi için iş yeri sahibine 2 aylık bir süre verildi. Bu süre eylülde bitiyor. Bunun sonucunda artık burası mühürlenecek. Hiçbir şekilde kullanıma tabi olmayacak. Hem hayvanların haklarını korumuş olduk hem de burada yaşayan insanların sağlıkları açısından geri dönülemeyecek zararları engellemiş olduk. Burası mühürlenecek eğer tekrardan devam ederseler bunun sonu hapis cezasıdır."