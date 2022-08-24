Görevdeyken kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Bir kişiye özel kadro hikayesi ve iki soru

"Üniversitelerde akademisyen alımlarında önce aday bulunur, sonra ona özel kadro açılır" sözüne akademi dünyasına uzak olan birçok kişi inanmıyor. Sanıyorlar ki üniversitelerde her şey kuralına uygun bir şekilde yapılıyor.