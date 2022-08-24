Bakan Koca: Gözümüz aydın demeye az kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aile hekimleri ve ASM çalışanları ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında; "Değerli aile hekimleri ve ASM çalışanları, gözümüz aydın demeye az kaldı. Gece yarısı bile olsa diyebiliriz" ifadelerini kullandı.