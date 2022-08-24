Trafikte emniyet mensuplarına küfür edip video çeken şahıs yakalandı

İstanbul'da trafikte seyir halindeyken emniyet mensuplarına yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan şahıs, o anları bir de sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımlar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, şahsın emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve 4 farklı suçtan da aranmasının olan A.K. (41) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Polis ekipleri A.K. isimli şahsı düzenlediği baskınla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen A.K. hakkında, 'Türk Milletini, Cumhuriyetini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçundan işlem yaptı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.