İstanbul'unda olduğu üç ile kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ağustos 2022 22:07
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, önümüzdeki 2 saat boyunca yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız