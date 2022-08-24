Konya'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü
Konya'nın Hadim ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ağustos 2022 23:42
Ramazan Samit (66) idaresindeki 42 FIY 14 plakalı kamyonet, Hadim-Konya kara yolunun 21. kilometresinde Eğiste Viyadüğü yakınlarında uçuruma devrildi.
Kamyonette bulunan Derviş Çıbıkçı (63) ve Mehmet Alkan olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü Ramazan Samit ise hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız