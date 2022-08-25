Skandal sözlerinin ardından Gülşen hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; verdiği konser esnasında yaptığı konuşma nedeniyle şarkıcı Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Gülşen'in yaptığı konuşma tespit edilip tutanağa dökülecek.

"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alınarak mevcutlu olarak ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülecek.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, şarkıcı Gülşen hakkında, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hukuki süreç başlatılacağını bildirdi.

ÖNDER'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplumu ifsat etmeyi kendisine vazife edinmiş, sanatı (!) ile konuşulamayan bir şahsın İmam Hatip camiasıyla ilgili hadsiz ifadelerini, iftira ve hakaret içeren ithamlarını aynen kendine iade ediyoruz. Şahsın hezeyanlarına karşı hukuki süreç başlatıyoruz. Aziz milletimizin göz bebeği olan İmam Hatip okullarımızın mezun ve mensuplarının bu gibi şahısların çirkin propagandalarına ve ucuz yollu gündemde kalma amaçlarına malzeme yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

Sanatçı kisvesi adı altında kin,nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek,sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır.



Hiç kimsenin halkımız arasında kin,nefret,

düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur. Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) August 25, 2022

ADALET BAKANI'NDAN SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Bekir Bozdağ'ın sosyal medyadan açıklaması:

İmam Hatip Liselerine ve İmam Hatiplilere karşı iftira,kin,nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellelikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağdışı zihniyeti şiddetle kınıyorum.

Sanatçı kisvesi adı altında kin,nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek,sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır.

Hiç kimsenin halkımız arasında kin,nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Bakanlığın açıklaması: