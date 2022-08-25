Aile hekimlerine teşvik ödemesi Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarıyla ilgili "Gözümüz aydın demeye az kaldı" paylaşımı ile duyurduğu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre aile hekimleri tavan ücretin yüzde 42'si, aile sağlığı merkezi çalışanları da tavan ücretin yüzde 3'üne kadar teşvik ödemesi alacak.

Teşvik ödemelerinin oranı, aile hekimliklerinin günlük muayene sayısına göre belirlenecek.

Teşvikten, ihtar puanı almayan aile hekimleri ve aile sağlık merkezi çalışanları faydalanabilecek.

AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/6/2021 tarihli ve 4198 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine (10) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

"11) Aile hekimlerine, halk sağlığının geliştirilmesine destekleri, halkın birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmaları ve düzenli hizmet sunumuna katkıları nispetinde ödüllendirilmeleri ve motivasyonlarının sürdürülmesi amacıyla destek ödemesi yapılır. Bu ödeme, bu Yönetmeliğin eki (EK-3 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ)'ne istinaden, herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin % 42'si oranında yapılır. Ancak bu ödeme 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süre ile yapılmaz.

12) Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının;

i) 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin % 10'u,

ii) 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin % 21 'i,

iii) 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin % 31 'i, iv) 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin % 42'si

oranında teşvik ödemesi yapılır. Bu alt bent kapsamında aile hekimliği biriminin günlük muayene sayısı, aile hekiminin yaptığı aylık toplam muayene sayısının, aile hekiminin ilgili aydaki fiilen görev yaptığı gün sayısına bölünmesi ile bulunur."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Geçici aile hekimine ödenecek toplam brüt tutar (maaş, sabit ödeme, taban ödeme dahil) geçici aile hekiminin, çalıştığı aile hekimliği biriminde sözleşmeli olarak hizmet sunması halinde hesaplanacak olan sözleşmeye esas brüt ücretten fazla olamaz."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine (10) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

"11) Aile sağlığı çalışanlarına, halk sağlığının geliştirilmesine destekleri, halkın birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmaları ve düzenli hizmet sunumuna katkıları nispetinde ödüllendirilmeleri ve motivasyonlarının sürdürülmesi amacıyla destek ödemesi yapılır. Bu ödeme, bu Yönetmeliğin eki (EK-3 AİLE HEKİMLİGİ UYGULAMASINDA UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ)'ne istinaden, herhangi bir ihtar puanı almamış olan aile sağlığı çalışanlarına, tavan ücretin % 3'ü oranında yapılır. Ancak bu ödeme 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süre ile yapılmaz.

12) Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının;

i) 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin % 1,5'i,

ii) 61 ve üzeri arasında olması halinde tavan ücretin % 3'ü,

oranında teşvik ödemesi yapılır. Bu alt bent kapsamında aile hekimliği biriminin günlük muayene sayısı, aile hekiminin yaptığı aylık toplam muayene sayısının, aile hekiminin ilgili aydaki fiilen görev yaptığı gün sayısına bölünmesi ile bulunur."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Geçici aile sağlığı çalışanına ödenecek toplam brüt tutar (maaş, sabit ödeme, taban ödeme dahil) geçici aile sağlığı çalışanının, çalıştığı aile hekimliği biriminde sözleşmeli olarak hizmet sunması halinde hesaplanacak olan sözleşmeye esas brüt ücretten fazla olamaz."

MADDE 5- Bu Yönetmelik 1/9/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.