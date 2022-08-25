Avrupa vize ile siyaset mühendisliği yapıyor

Türkiye'den yurt dışına gitmek isteyen vatandaşlar ciddi vize mağduriyeti yaşıyor. AB ülkeleri, İngiltere ve ABD'ye gitmek için aracı kuruluşlar üzerinden vize başvurusu yapan vatandaşların çoğu randevu dahi alamıyor. Tüm ülkelerde randevular ileri tarihlere verilirken, vizelerin çıkış süreleri de haftalar alıyor.

TUHAF GEREKÇE

Almanya vize zorluğu çıkaran ülkelerden biri. Daha önce vize görüşmesi için 1 hafta sonraya randevu alınabilirken, şimdi aylar sürüyor. Vize çıkış süresi 1 haftayken, şimdi 20-25 güne kadar uzadı. Aracı firmalar Almanya'nın her zamankinden daha fazla zorluk çıkardığını ifade ediyor. Her yıl büyük bir firma tarafından Almanya'daki fuara götürülen basın mensuplarına bu yıl vize verilmedi. Almanya vizeyi "Geri döneceğinize inanmıyoruz" gerekçesiyle reddetti.

1 AY SONRAYA RANDEVU

İtalya ve İspanya'da da vize sorunu yaşanıyor. İtalya'dan daha önce 1 hafta sonraya randevu alınabilirken şu an vize görüşmesi için 1 ay sonraya randevu veriliyor. Vizelerin çıkış süresi 1 haftayken, dosyada belirtilen yurt dışına çıkış tarihinden 1-2 gün önce sonuçlanıyor. İspanya'da pasaportlar işleme dahi alınmıyor. Yunanistan'ın ise vize işlemlerinde diğer ülkelere göre daha rahat davrandığı ifade ediliyor.

FRANSA VIP'İ KAPATTI

Fransa için daha önce birkaç gün sonrasına alınan randevular son dönemde uzadıkça uzadı. Sistem kapatıldığı için 3 hafta randevu alınamayan dönemler bile oldu. Daha önce ekstra ödeme ile VIP randevu alınabilirken şimdi o da yapılamıyor. Fransa'ya seyahat edecek Türk yolculara daha önce 1 hafta içinde vize çıkarken bu süre 2-3 haftaya uzadı. Geçtiğimiz günlerde kurumsal bir şirkette çalışan 30 kişilik ekip Fransa vizesi için başvurdu. Normalde kısa süre içinde vize veren Fransa, ekibin seyahati için 3 haftadır vize randevusu dahi vermedi.

EK ÜCRETLE HİZMET

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda ülkelerine gidiş için uygulanan Birleşik Krallık vizesinde de ciddi yoğunluk yaşanıyor. Normalde 2-3 haftada çıkan Birleşik Krallık vizesi şimdi 7 haftayı buluyor. Bir süredir Birleşik Krallık vizesi için ekspres hizmetler kaldırılmıştı, ancak son 1 haftadır sabah saatlerinde sistem uygunsa ek ücret ödeyerek hizmet alınabiliyor.

RANDEVU 2023'E SARKTI

Daha önce ABD vizesi için başvurular 10-15 gün sonrasına alınabilirken, şu an randevu için Ekim-Kasım 2023 gibi tarihler veriliyor. Acil randevu talepleri sadece hastalık, kaza ve ölüm gibi durumlarda geçerli oluyor.

Dev firmalara bile izin yok

İskoçya'daki gıda fuarına gitmek üzere vize başvurusunda bulunan bir Türk şirketi, vize işlemleri zamanında tamamlanmadığı için fuara katılamadı. Söz konusu fuara çok sayıda Türk basın mensubu da zamanında vize verilmediği için katılım sağlayamadı. Türkiye'de ilk 100'e giren şirketlerin vize taleplerini beklemeye alan İngiltere, bu gecikmeyi "Ukrayna'dan yapılan sığınmacı başvurularının değerlendirilmesi sürecinde yaşanan yoğunluk" olarak açıklıyor.



Aybike Eroğlu