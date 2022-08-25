Ekonomistler: Yüksek faiz düşük kur tuzaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'nin yeniden yarım asrı aşkın süredir oynanan oyunlarla sıcak para sömürgesi haline dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğiz" sözlerini değerlendiren İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Türkiye'nin 1990'lı yılların faiz tuzağına yeniden düşmemesi gerektiğini söyledi. Erdoğan "Bu tuzak; yüksek faiz, düşük kurdur. Birileri gelip Türkiye'de parasını bozduruyor, sonra parasını faize yatırıyordu. Yüksek faizle para kazanıp kaçıyordu. Buna 'sıcak para cenneti' deniyor. Türkiye, 1990'lı yıllarda bunu yaşadı, en yüksek faizlerden birisiydi. Birçok ﬁ rma, yatırım yapıp düşük kar elde etmek yerine, devlete borç para vererek paradan para kazanmaya çalışmıştı. 1990'lı yıllarda ﬁ rmaların bilançosuna baktığınızda, faizden kazandığı paranın ürettiği malın satışından kazandığı paradan fazla olduğunu görürsünüz" dedi. Yüksek faizin ekonomideki kırılganlığı artırdığını anlatan Erdoğan "Ekonomiyi yabancı paraya ve kısa vadeli sermaye hareketlerine duyarlı, rant ekonomisi haline getirir. Bu strateji, sürdürülebilir bir strateji değil. Yüksek faizlerle kuru düşürmek, kalıcı bir etki doğurmaz. Dolar yeniden arttığında tekrar faiz artırmanız gerekir. Bu kısır döngü, ekonomiyi yabancı sermayenin oyuncağı haline getirir. Hükümetin ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, ısrarla kaçındığı şey de bu. Türkiye'de artık faiz lobisinin gücü azalıyor" diye konuştu.

RANTLA DEĞİL ÜRETİMLE KAZANÇ

Merkez Bankasının faiz düşürerek piyasaya düşük maliyetle fon sağladığına dikkat çeken Erdoğan "Bankacılık sektörünün de bu çerçevede reel sektöre kaynak sağlaması lazım ki böylece reel sektör de yatırım yapabilsin. Böyle, reel sektörden para kazanmak daha anlamlı hale gelir. Rant ekonomisine girmeden, üretimle para kazanma anlayışı kurumsallaşır" ifadelerini kullandı. Büyük yatırımcılar için gayrimenkul yatırımlarının kazançlı olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: Küçük yatırımcılar ise devletin sunduğu ﬁnansal enstrümanlardan yararlanmalı çünkü doların nereye gideceği belli olmaz. Bu çerçevede, Kur Korumalı Mevduat uygulamasını tavsiye ediyorum.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ