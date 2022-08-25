Kat mülkiyeti, kira, komşuluk uyuşmazlıklarında yılda 64 bin dosya arabuluculukla çözülecek

- Kira, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda zorunlu hale getirilecek arabuluculukla, bu üç konuda yılda yaklaşık 64 bin dosyanın mahkemelere gitmeden en fazla bir ayda çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2013 yılının kasım ayında başlayan arabuluculuk, önce isteğe bağlı olarak uygulandı.

Yeni düzenlemeler kapsamında arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında 28 Temmuz 2020'de dava şartı haline geldi. 2013'ün kasım ayından bugüne kadar 3 milyon 119 bin 855 uyuşmazlığın yüzde 69'unda arabuluculuk görüşmelerinin ardından anlaşma sağlandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatı üzerine Bakanlık yetkilileri arabuluculuğun kapsamının genişletilmesi için çalışma yaptı.

Adalet Bakanlığının teknik çalışmalarını yürüttüğü kanun değişikliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasalaşmasıyla, kira, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı haline getirilecek. Bu uyuşmazlıklarda taraflar dava açmadan önce arabulucuya başvuracak.

- Anlaşma sağlanamazsa dava açılabilecek

Müracaatlar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak. Başvurularda, yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak.

Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek. Böylece kira, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda uzun yıllar süren mahkeme süreçlerinin önüne geçilecek.

Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek.

Zorunlu hale getirilecek arabuluculukla, yılda yaklaşık 45 bini kira, 11 bini kat mülkiyeti ve 8 bini komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar olmak üzere yaklaşık 64 bin ihtilafın mahkemelere gitmeden çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

- Bakan Bozdağ, Bartın'da açıklamıştı

Adalet Bakanı Bozdağ, Bartın Adalet Sarayı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, kira, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların arabuluculuğun konusu haline getirileceğini, bu ihtilafların kısa sürede ve daha az masrafla çözüme kavuşturulacağını açıklamıştı. Bozdağ, TBMM açıldığında konunun gündeme geleceğini bildirmişti.