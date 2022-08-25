Trafiğe temmuzda 111 bin 904 aracın kaydı yapıldı

EYT düzenlemesi ve öğretmenlere ilişkin Bakan Nebati'den açıklama
EYT düzenlemesi ve öğretmenlere ilişkin Bakan Nebati'den açıklama
BRITA ile İyi Su İçin, Bu Filtre Bizden! Detaylı bilgi al.
BRITA ile İyi Su İçin, Bu Filtre Bizden! Detaylı bilgi al.
Sponsorlu İçerik
Skandal sözlerinin ardından Gülşen hakkında gözaltı kararı verildi
Skandal sözlerinin ardından Gülşen hakkında gözaltı kararı verildi
İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi
İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi
Bakan Koca'dan 'ek ödeme' açıklaması
Bakan Koca'dan 'ek ödeme' açıklaması
Yeni icra paketiyle 9 milyona yakın dosya icradan düşecek
Yeni icra paketiyle 9 milyona yakın dosya icradan düşecek
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'imam hatiplere hakaret' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'imam hatiplere hakaret' açıklaması
2 Kurum toplamda 93 personel almak için ilana çıktı
2 Kurum toplamda 93 personel almak için ilana çıktı
AK Parti'de sürpriz seçim zirvesi
AK Parti'de sürpriz seçim zirvesi
TEM Otoyolunda kaza: 5 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı
TEM Otoyolunda kaza: 5 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış ve sel baskını uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış ve sel baskını uyarısı
Aile hekimlerine teşvik ödemesi Resmi Gazete'de
Aile hekimlerine teşvik ödemesi Resmi Gazete'de
Hükümetten icra ve haciz sorununu çözmek için yeni paket
Hükümetten icra ve haciz sorununu çözmek için yeni paket
Boğaziçi'nden Prof. Dr. Zenginobuz açıklaması: Görevden uzaklaştırıldı
Boğaziçi'nden Prof. Dr. Zenginobuz açıklaması: Görevden uzaklaştırıldı
8 ilde sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı, valilik idari izin kararı aldı
8 ilde sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı, valilik idari izin kararı aldı
Valilik ile Başsavcılıktan 'safari faciası' açıklaması
Valilik ile Başsavcılıktan 'safari faciası' açıklaması
Bakan Koca: Gözümüz aydın demeye az kaldı
Bakan Koca: Gözümüz aydın demeye az kaldı
İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı
İkinci el otoda en çok tercih edilen 10 marka açıklandı
Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ek ödeme
Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ek ödeme
Diyanet'ten 'İmamlar seçim için sahada' haberine yalanlama
Diyanet'ten 'İmamlar seçim için sahada' haberine yalanlama
Gaziantep'deki kazanın soruşturması sürüyor: Yeni görüntüler ortaya çıktı
Gaziantep'deki kazanın soruşturması sürüyor: Yeni görüntüler ortaya çıktı
Bakan Özer: Okulların temizliğinde 60 bin vatandaşımız görev alacak
Bakan Özer: Okulların temizliğinde 60 bin vatandaşımız görev alacak
Motorine 95 kuruş zam yapıldı
Motorine 95 kuruş zam yapıldı
İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam
İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam
Erdoğan: Projelerin yüzde 90'ı son 20 yılda gerçekleşti
Erdoğan: Projelerin yüzde 90'ı son 20 yılda gerçekleşti
Hatay'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 işçi öldü
Hatay'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 işçi öldü
Ders kitabı ve yardımcı kaynaklar sıralarda yerini aldı
Ders kitabı ve yardımcı kaynaklar sıralarda yerini aldı
Maaş promosyon ücretinde rekor: Kişi başı 41 bin 500 lira alacaklar
Maaş promosyon ücretinde rekor: Kişi başı 41 bin 500 lira alacaklar
AKOM saat vererek uyardı: Sağanak yağış ve dolu bekleniyor
AKOM saat vererek uyardı: Sağanak yağış ve dolu bekleniyor
Ad-soyad değişikliğinde en çok değiştirilen ad-soyadlar açıklandı
Ad-soyad değişikliğinde en çok değiştirilen ad-soyadlar açıklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Trafiğe temmuzda 111 bin 904 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak 25 milyon 920 bin 661'e yükseldi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ağustos 2022 11:14
Yazdır
Trafiğe temmuzda 111 bin 904 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe temmuzda 111 bin 904 aracın kaydı yapıldı, 2 bin 8 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 109 bin 896 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,3 azalarak 111 bin 904'e geriledi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 27,1 azalışla 2 bin 8'e düştü. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı temmuzda 109 bin 896 artış kaydetti.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,7'sini otomobil, yüzde 30,3'ünü motosiklet, yüzde 13,4'ünü kamyonet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 2,9'unu kamyon, yüzde 0,3'ünü otobüs, yüzde 0,2'sini minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 2,4 arttı. Temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık bazda kamyonette yüzde 62,4, otomobilde yüzde 26, kamyonda yüzde 9,7 artarken minibüste yüzde 46,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 38,8, traktörde yüzde 37, motosiklette yüzde 25,7, otobüste yüzde 11,7 geriledi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların temmuzda yıllık değişimlerine bakıldığında otobüste yüzde 23,1, motosiklette yüzde 19,4, kamyonda yüzde 11,1, traktörde yüzde 6,4 artış, minibüste yüzde 63,9, otomobilde yüzde 13,7, kamyonette yüzde 12,7 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 3,9 azalış görüldü.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz sonu itibarıyla 25 milyon 920 bin 661 oldu. Geçen yıl temmuz ayında trafikteki araç sayısı 24 milyon 841 bin 868 idi. Böylece trafiğe kayıtlı araç sayısı, temmuzda yıllık bazda yüzde 4,3 arttı.

Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,3'ünü motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

- Devri yapılan araçlar

Temmuzda 647 bin 472 taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtların yüzde 66,3'ünü otomobil, yüzde 15,9'unu kamyonet, yüzde 10,4'ünü motosiklet, yüzde 3'ünü traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuzda 54 bin 543 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu otomobillerin yüzde 21,8'i Fiat, yüzde 17,2'si Renault, yüzde 9,4'ü Volkswagen, yüzde 5,7'si Dacia, yüzde 5,4'ü Hyundai, yüzde 5,2'si Toyota, yüzde 4,8'i Opel, yüzde 4,3'ü Peugeot, yüzde 3,5'i Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Skoda, yüzde 2,9'u Kia, yüzde 2,6'sı Citroen, yüzde 2,5'i Honda, yüzde 2,4'ü BMW, yüzde 2'si Audi, yüzde 1,2'si Ford, yüzde 1,1'i Nissan, yüzde 0,9'u Volvo, yüzde 0,8'i Seat, yüzde 0,4'ü DS ve yüzde 2,6'sı diğer markalardan oluştu.

- Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 70,2'si benzinli

Ocak-temmuz döneminde 693 bin 234 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 4,3 azaldı. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 11,1 gerileyerek 21 bin 257'e geriledi. Böylece ocak-temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısı 671 bin 977 arttı.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 322 bin 501 otomobilin yüzde 70,2'si benzinli, yüzde 17,5'i dizel, yüzde 10,1'i elektrikli veya hibrit, yüzde 2,2'si LPG yakıtlılardan oluştu. Temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 26 bin 438 otomobilin ise yüzde 37,2'sinin dizel, yüzde 35,4'ünün LPG, yüzde 26,3'ünün benzin yakıtlı, yüzde 0,9'unun ise elektrikli veya hibrit yakıt türüne sahip olduğu kayıtlara geçti.

KAPAT [X]

Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 34,1'inin 1300 ve altı, yüzde 26,8'inin 1401-1500, yüzde 23,2'sinin 1301-1400, yüzde 8,4'ünün 1501-1600, yüzde 5,9'unun 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 41,1'inin beyaz, yüzde 27,6'sının gri, yüzde 11,3'ünün mavi, yüzde 7,6'sının kırmızı, yüzde 7,1'inin siyah, yüzde 2,8'inin turuncu, yüzde 1,3'ünün yeşil, yüzde 0,6'sının kahverengi ve yüzde 0,6'sının sarı renk olduğu belirlendi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Milli SİHA Bayraktar TB2, 500 bin uçuş saatini tamamladı
Milli SİHA Bayraktar TB2, 500 bin uçuş saatini tamamladı
Altının gram fiyatı 1.029 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.029 lira seviyesinden işlem görüyor
Balıkçıların beklentisi: Palamut bol olacak
Balıkçıların beklentisi: Palamut bol olacak
Yeni icra paketiyle 9 milyona yakın dosya icradan düşecek
Yeni icra paketiyle 9 milyona yakın dosya icradan düşecek
2001 model aracına 130 bin TL masraf ederek modifiye ettirdi
2001 model aracına 130 bin TL masraf ederek modifiye ettirdi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Bu Habere Tepkiniz

5510'a tabi memurun engellilikten dolayı emeklilik şartları nasıl olur?

5510'a tabi memurun engellilikten dolayı emeklilik şartları nasıl olur?

Engelli kadrosundan göreve başlayan 5510'a tabi memurlar normal emeklilik şartlarına göre daha erken emeklilik haklarını kazanırlar.
Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararı

Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararı

Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararını yayımlıyoruz
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Yaz tatilinde açılan DKY'da öğretmenlere hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenir mi?

Yaz tatilinde açılan DKY'da öğretmenlere hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında yaz tatili döneminde yapılan yaz okulu kapsamında destekleme ve yetiştirme kurslarında görevlendirilen öğretmenlerin fiilen okuttukları derslerin, hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
3 branşın norm kadrolarında değişiklik olacak!

3 branşın norm kadrolarında değişiklik olacak!

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikten okul öncesi, sınıf öğretmeni ile atölye ve laboratuvar öğretmenleri ve müdür yardımcısı normları etkilenecektir.
Bir kişiye özel kadro hikayesi ve iki soru

Bir kişiye özel kadro hikayesi ve iki soru

"Üniversitelerde akademisyen alımlarında önce aday bulunur, sonra ona özel kadro açılır" sözüne akademi dünyasına uzak olan birçok kişi inanmıyor. Sanıyorlar ki üniversitelerde her şey kuralına uygun bir şekilde yapılıyor.
Adalet Bakanlığı açıkladı: Promosyon anlaşması rekor ücretle yapıldı

Adalet Bakanlığı açıkladı: Promosyon anlaşması rekor ücretle yapıldı

Adalet Bakanlığı ile VakıfBank arasındaki anlaşmaya göre, bakanlık personeline eşit ve tek seferde 25 bin TL promosyon ödenecek. Ödemeler 1 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
KDK'dan öğretim üyesi atamalarına dair önemli görüş!

KDK'dan öğretim üyesi atamalarına dair önemli görüş!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim üyesi atamalarında ilgili mevzuat gereği alınan jüri raporlarının atamaya esas teşkil etmediği, ilgili jüri üyelerinin bireysel değerlendirmelerini içerdiğine yönelik karar verdi!
5510 kapsamında olan memurlarda isteğe bağlı sigortalılık

5510 kapsamında olan memurlarda isteğe bağlı sigortalılık

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler, ancak fiilen memurluk yapılmadan kazanacakları bu süreleri esnaflık statüsünde geçen süre olarak değerlendirilir.
'O dönem' HSK Kurul Başmüfettişiliği, iltisak ve irtibat için destekleyici unsur sayıldı

'O dönem' HSK Kurul Başmüfettişiliği, iltisak ve irtibat için destekleyici unsur sayıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bir yargı mensubunun FETÖ ile irtibat ve iltisakının olduğu gerekçesiyle meslekten çıkartılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun işlemini hukuka uygun bulan Daire kararını onadı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 51.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 51.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 51.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 25 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Abisiyle yan yana görenler ayırt edemedi!

Abisiyle yan yana görenler ayırt edemedi!

Türkiye'nin en beğenilen oyuncularından biri olan Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu ile benzerliğini görenler inanamadı. İşte yan yana görenlerin ayırt edemediği Kenan İmirzalıoğlu ve abisi...