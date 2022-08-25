Bakan Koca'dan 'ek ödeme' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aile hekimlerine, ayrım yapılmaksızın, memur maaşına endeksli bir destek ödemesiyle taban maaş artışı sağlanıyor, iş yükü ile orantılı olarak teşvik ödemesi de yapılacak. Bu teşvik, memur maaşına endeksli olarak, her yıl zam döneminde artacak. Aile sağlığı merkezi çalışanları da hem destek hem teşvik ödemesi alacak." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, sağlıkta "Beyaz Reform" çalışmaları kapsamında Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin paylaşımda bulundu.

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarının kendileriyle ilgili mevzuat çerçevesinde taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanacağına dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Yönetmelik değişikliğiyle aile hekimlerine, ayrım yapılmaksızın, memur maaşına endeksli bir destek ödemesiyle taban maaş artışı sağlanıyor. Aile hekimlerine iş yükü ile orantılı olarak teşvik ödemesi de yapılacak. Bu teşvik, memur maaşına endeksli olarak, her yıl zam döneminde artacak. Aile sağlığı merkezi çalışanları da hem destek hem teşvik ödemesi alacak."

- "Kapsam dışı hekim kalmayacak"

Sağlık Bakanı Koca, "aile hekimliği niçin unutuldu?" yönünde son dönemde yöneltilen sorulara karşılık da "Hayır. Bizce 'unutmanın' sözü bile edilmemeli. Her şeyin bir arada yapılmamış olması bazı teknik sebeplere bağlı. Geniş anlamıyla şartların adil hale getirilmesi şeklindeki ilkemiz, yeni adaletsizlikler oluşmasına karşı bir güvencedir. Kapsam dışı hekim kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.