Sağlık-Sen 'Temmuz Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu'nu açıkladı

Sağlık-Sen, temmuz boyunca yaşanan 30 sağlıkta şiddet olayında 20 doktor, 14 güvenlik görevlisi, 10 hemşire, 7 acil tıp teknisyeni, 1 ebe ve 8 diğer sağlık çalışanının mağdur olduğunu, 1 doktorun ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sağlık-Sen, 2022'ye ait "Temmuz Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu"nu açıkladı.

Rapora ilişkin yazılı açıklamada, temmuzda Konya Şehir Hastanesinde görevli doktor Ekrem Karakaya'nın hasta yakınının silahlı saldırısıyla katledilmesinin yasını tutan sağlık camiasının, Adana'daki şiddet haberlerinin şokunu yaşadığı, 20-50 kişilik grupların hastaneleri basarak sağlık çalışanlarını darbetmesi ve çevik kuvvet eşliğinde dahi sağlık hizmetinin verilemez hale gelmesinin sağlıkta şiddetin geldiği noktanın içler acısı halini ortaya koyduğu belirtildi.

Sağlık çalışanlarının ölüm korkusuyla ve her gün "Şiddet görür müyüm?" endişesiyle mesleğini icra etmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, sağlık merkezlerinde güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde sağlanması kadar toplumsal duyarlılığın oluşturulmasının da elzem olduğu ifade edildi.

- "Şiddet vakalarının 27'si hem sözlü hem fiili, 3'ü sözlü olarak vuku buldu"

Açıklamada, acilen şiddete karşı duyarlılığı oluşturacak toplumsal seferberliğin başlatılması gerektiği vurgulandı.

Temmuzda yaşanan şiddet olaylarına bakıldığında, 115 saldırganın neden olduğu 30 şiddet vakasında 60 sağlık çalışanının mağdur olduğunun görüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ay boyunca yaşanan 30 şiddet olayının 27'sine hasta ve hasta yakınları neden olurken, 3'üne ise kendini bilmez kişiler sebebiyet verdi. Bu rakamlar, yaşanan olayların neredeyse yüzde 90'ının hasta ve hasta yakınları tarafından gerçekleştirildiğini göstermektedir. Hasta ve hasta yakınlarının saldırgan tutumu, hem sağlık hizmetini engellemekte hem de sağlık sisteminin geleceğini tehlikeye sokmaktadır. Temmuz boyunca şiddet vakalarının 27'si hem sözlü hem fiili, 3'ü sözlü olarak vuku buldu. Şiddet olaylarının 27'si hastanelerde, 3'ü ise sahada gerçekleşti. Temmuz boyunca yaşanan 30 şiddet olayında 20 doktor, 14 güvenlik görevlisi, 10 hemşire, 7 acil tıp teknisyeni, 1 ebe ve 8 diğer sağlık çalışanı mağdur oldu. 1 doktor ise hayatını kaybetti. Şiddet vakalarına sebebiyet veren 115 saldırganın 81'i hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 19 saldırgan serbest bırakıldı. 5 saldırgan hakkında soruşturma başlatılırken, 9 saldırgan ise tutuklandı. Doktor Ekrem Karakaya'nın ölümüne sebebiyet veren saldırgan ise intihar etti."

- "Yasanın daha etkin bir şekilde uygulanması şarttır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlıkta şiddetin katalog suçlar arasına girmesini çok önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini ancak yasanın çıktığı tarihten bugüne adli mercilerin aldığı kararlara bakıldığında, saldırganların serbest kaldığını gördüklerini bildirdi.

Saldırganların serbest kalmasına tepki gösteren sağlık çalışanlarının adaleti sosyal medyada aradığını belirten Durmuş, "Adli merciler, sosyal medyada baskı oluştuktan sonra serbest kalan saldırgan hakkında tutuklama kararı çıkarıyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yasanın daha etkin uygulanması, aynı zamanda hakimlerin, savcıların ve kolluk kuvvetlerinin gereken hassasiyeti göstermesi şarttır." ifadelerini kullandı.