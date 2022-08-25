Adıyaman'da traktör devrildi, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde üzüm hasadına giden işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ağustos 2022 11:51
Ahmet Gündoğdu idaresindeki 02 HU 581 plakalı traktör, Belören Beldesi Yukarı Nasırlı köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, römorktaki Ayşe Fatma Gündoğdu yaşamını yitirdi, sürücü ile 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı ve Besni devlet hastanelerine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız