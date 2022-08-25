Aile Bakanlığından, iki kadının evlat edindiğine yönelik haberlere ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada iki kadının bir bebeğin anne ve baba rollerini üstlenerek bakımını sağladığına ilişkin paylaşımlar üzerine açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, paylaşımı yapan kadınların kimlik ve adres bilgilerinin Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından talep edildiği belirtildi.

Kişilerin, inceleme yapılmak üzere gidilen kayıtlı ikametlerinde olmadıklarının görüldüğü, bunun üzerine paylaşımı yapan kadınların geçici adreslerine gidildiği ve Yeliz Günay ile görüşüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan görüşmede, Yeliz Günay paylaşıma konu olan bebeğin kendi öz çocuğu olduğunu, babasının ise Kaan Güler isimli bir erkek olduğunu belirtmiştir. Paylaşımlarda yer alan diğer kadının Kaan Güler'in kardeşi yani bebeğin halası Nuray Güler olduğunu ve Nuray Güler ile aynı zamanda iş arkadaşı olduklarını ifade etmiştir. Anne Yeliz Günay, bebeğin babası Kaan Güler'in resmi olarak bir başkasıyla evli bulunduğunu ancak evlilik dışı birlikteliklerinden doğan çocuğuna da soy ismini verdiğini ve bebeğin bakımını iki ailenin birlikte yaptığını söylemiştir. Daha önce yapılan paylaşımlarda iddia edildiği gibi olayda herhangi bir evlat edinme durumu söz konusu değildir. Ailenin 12 aylık öz bebeği hakkında detaylı inceleme yapılacaktır. Bebeğin zihinsel, bilişsel ve fiziksel gelişimi Bakanlığımız için aslolandır."

- "Biz işimizi yapıyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, söz konusu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu konularda dedikodu içeren bilgilerle, Bakanlıkları itham etmek yerine, kendi işinizi yapmanız daha yerinde bir davranış olur. Zira biz işimizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.