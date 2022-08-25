Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk akıntıya kapıldı
İstanbul Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından nehre dönen yokuşta, yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk akıntıya kapıldı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarda çevredeki bir kişinin çocuğu yakalayarak sudan çıkardığı görülüyor.
Kaynak : DHA
Eklenme : 25 Ağustos 2022 13:29
İstanbul Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından nehre dönen yokuşta, yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk akıntıya kapıldı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarda çevredeki bir kişinin çocuğu yakalayarak sudan çıkardığı görülüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız