Kabine üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki açıklamaları

Bakan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güzide eğitim kurumlarından imam hatip liselerine yönelik sarf edilen ayrımcı ve nefret içeren söylemi şiddetle kınadığını belirtti.

Milli birlik ve beraberliğe gölge düşüren, toplumsal barışı zedeleyen ayrıştırıcı söylemlerin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Özer, "Bakanlık olarak gereken adımı hemen attık ve hukuki süreç başlattık. Tüm sürecin yakından takipçisi olacağız." diye konuştu.

Bakan Ersoy'dan şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepki

Bakan Ersoy, Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sanatçı sorumluluğunun, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, tahammülsüzlüğe sevk eden bir dilden uzak durmayı gerektirdiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Devletimizin güzide bir kurumunu, milli ve manevi değerlerimizle yetişmiş nesillerimizi hakaret yoluyla hedef alan sözler milletimizi incitmiş, vicdanlarımızı yaralamıştır. Toplumsal ayrımcılığa, ötekileştirmeye ve tahammülsüzlüğe sevk eden bu zehirli dili kınıyoruz.

Toplumsal barış ve huzuru tehdit etmek hiçbir zaman sanatçı kimliğiyle bağdaşmaz. Nefret diline karşı, sanatın evrensel dilini yüceltecek, toplumsal barış ve huzurumuzu her türlü bölücülüğe ve istismara karşı koruyacağız. Nefret diline inat, sevgi dili her daim galip gelecektir."