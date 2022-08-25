Minibüs otobüs durağına çarptı: Polis memuru ve eşi hayatını kaybetti

İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı'nda seyreden A.S'nin kullandığı 41 AJS 043 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan polis memuru Orhan Yeşilırmak ile eşi Semiha Uzun Yeşilırmak, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sırasında eşiyle otobüs durağında bekleyen 50 yaşındaki polis memuru Orhan Yeşilırmak'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığında görev yaptığı, bugün izinli olduğu öğrenildi.

Hafif yaralanan ve ayakta tedavi edilen sürücü A.S. gözaltına alındı.

Şentop'tan, TBMM'de görevli polis memuru Yeşilırmak için taziye mesajı

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mesai arkadaşımız polis memuru Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiya Yeşilırmak'ın elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli personelimize ve eşine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerine yer verdi.