26 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları
26 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı'na katılacak.
(Muş/10.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocatepe Anıtı, Yüzbaşı Bayburtlu Agah Şehitliği ve Giresunlular Şehitliği'ni ziyaret edecek.
(Afyonkarahisar/05.30/06.30/07.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de esnaf ziyaretlerinde bulunacak.
(İstanbul/14.20/16.00/18.00)
EKONOMİ FİNANS
1- TÜİK, 2021 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret ile sanayi ve hizmet istatistiklerini, 2022 hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından Marmara Üniversitesinde gerçekleştirilecek gençlik programına katılacak.
(İstanbul/10.30)
2- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuraları çekilecek.
(İstanbul/14.00/15.30)
3- Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor maçıyla başlayacak.
(Hatay/21.00)
4- Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasının ilk maçında Eyüpspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.
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