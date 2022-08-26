Vatandaşa vize yok teröriste var

Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanırken, ABD ve Avrupa ülkeleri 'siyasi mühendisliğe' soyundu. Vize konusunda Türk vatandaşlarına fiilen işkenceye başlayan ülkelerin daha önce 1 haftada biten vize işlemleri şimdi haftalarca sürüyor. Uluslararası fuarlara katılmak, iş görüşmesine gitmek isteyen iş adamlarına bile vize verilmiyor. İş adamlarının işlemlerini kısa sürede neticelendiren bazı ülkeler de vize sürelerini 1 haftaya kadar sınırlandırıp başka ülkelere geçilmesinin önüne geçmeye çalışıyor.

TERÖRİSTE KAPILAR AÇIK

Ancak aynı ülkeler söz konusu teröristler olunca kapıları sonuna kadar açık tutuyor. Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı teröristler Avrupa'da cirit atıyor. Hakkında yargı süreci başlatılan, iddianame tanzim edilip iadesi istenen 412 FETÖ'cü, 350'ye yakın PKK'lı terörist Türkiye'ye iade edilmiyor.

ALMANYA VE FRANSA BAŞI ÇEKİYOR

Türkiye'ye vize vermeyen Almanya, PKK'lı ve DHKP-C'li teröristlerin ikinci adresi durumunda. 2012 yılından beri Almanya'dan 131 FETÖ'cü talep edildi. Ancak Berlin bu taleplerin 116'sını reddetti, geri kalanlar ise hala beklemede. Almanya'nın PKK konusundaki sicili de bozuk. İadesi istenen 86 teröristle ilgili başvurunun 64'ü kabul görmedi. AB'nin diğer lokomotif ülkesi Fransa'da da durum aynı. İadesi istenen 14 FETÖ'cüyü vermeye yanaşmayan Paris, 48 PKK'lı teröristle ilgili talebin 20'sini reddetti diğer dosyalar da hala rafta.

737 terörist için kırmızı bülten

Adalet Bakanlığı tarafından iadesi istenenlerin dışında bir de Interpol tarafından aranması için hakkında kırmızı bülten çıkartılan teröristler var. Türkiye MLKP, TKP/ML, DHKP-C, PKK ve DEAŞ'a mensup 737 terörist hakkında kırmızı bülten çıkartı. Bu teröristlerin büyük çoğunluğunun Avrupa ülkelerinde olduğu ancak haklarında işlem yapılmadığı belirtiliyor. FETÖ'cülerin aranması konusunda ise Interpol Türkiye'yi tamamen yalnız bırakıyor. Türkiye'nin 839 FETÖ'cü hakkındaki kırmızı bülten talebi İnterpol tarafından reddediliyor. Bu FETÖ'cülerin büyük bölümünün de ABD ve Avrupa'da olduğu belirtiliyor.

Ülke ülke terör listesi

Avusturya 5, Belçika 52, Bulgaristan 4, Finlandiya 6, Hırvatistan 2, Hollanda 34, İspanya 9, İsveç 11, İtalya 10, Lüksemburg 1, Macaristan 1, Malta 2, Polonya 14, Portekiz, Romanya 10, Slovakya 1, Slovenya 2, Yunanistan 98 FETÖ'cünün Türkiye'ye iadesine yanaşmıyor. PKK konusunda da durum aynı. Avusturya 9, Belçika 22, Bulgaristan 13, Çek Cumhuriyeti 4, Danimarka 4, Finlandiya 5, Hırvatistan 7, Hollanda 14, İspanya 7, İsveç 3, İngiltere 10, İsviçre 65, İtalya 12, Macaristan 1 Norveç 1, Polonya 4, Portekiz 1, Romanya 8, Sırbistan 3, Yunanistan 12 PKK'lının iade taleplerini karşılıksız bırakıyor.

Burak Doğan