Mülteci değil terör kampı

Yurt içinde bitme noktasına gelen terör örgütü PKK, uzun bir süredir, eylemlerini Yunanistan'daki sözde 'mülteci kampı' Lavrion'da planlıyor. Terör örgütünün aktif olarak kullandığı kampta, teröristlere silah eğitiminin yanı sıra patlayıcı imalatı, maket uçak yapımı ve kullanımı konusunda eğitim veriliyor. Son dönemde başta Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias olmak üzere Yunanlı yetkililer kampın varlığını inkar etse de, 10 gün önce PKK/KCK terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan "Rojhat Amed" kod adlı terörist S.D.'nin ifadesi Yunanlı yetkilileri yalanlıyor. Avrupa'daki bir şehirden arkadaşının etkisiyle Yunanistan'daki Lavrion kampına katıldığını söyleyen S.D, kamp hakkında detaylı bilgiler verdi. Kampın Avrupa sevk karargahı olarak kullanıldığını ve iki ana bölümden oluştuğunu aktaran S.D, Atina içindeki ilk bölümde 80 daireli iki binanın yer aldığını ifade etti. Binaların arka kısımlarının limana birleşik halde olduğunu belirten S.D, kampın kontrolünün PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensupları tarafından yapıldığını söyledi.

AVRUPA'NIN GÖBEĞİNDE TERÖR EĞİTİMİ

Terörist S.D, Lavrion kampının ikinci bölümünü ise, yaklaşık yarım saat uzaklıkta kırsal bir bölgede bulunan konteyner ve çadırların yer aldığı bir alanın oluşturduğunu kaydetti. Burada kadro olarak adlandırılan iki-üç örgüt mensubunun faaliyet yürüttüğünü beyan etti. S.D, kendisinin de eğitim aldığı Lavrion kampında, PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütüne katılmak için Avrupa ülkelerinden gelen kişilerin altı ay süreyle eğitildiğini, eğiticilerin üç ayda bir değiştiğini ve eğitimini tamamlayınca kendisine verilen uçak bileti ile Irak'a geçtiğini anlattı. Ayrıca kampta MLKP ve DHKP-C terör örgütü mensuplarının da barındığını vurguladı. Avrupa'da yaşayan Kürt nüfus üzerinde baskı kurarak örgüte eleman kazandırmaya çalışan PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünce; Afganistan, Irak ve bazı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin de Lavrion kampında örgütsel eğitime alındığını anlatan S.D, PKK/ KCK ve DHKP-C üyelerinin yasa dışı yollardan, diğerlerinin ise yasal yollardan terör eylemlerine katılmak üzere Irak ve Suriye'nin kuzeyine gönderildiğini ifade etti.