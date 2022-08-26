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Bozdağ ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Bozdağ: Hakimleri ve savcılara tehdidi, hakareti ve onları hedef göstermeyi alışkanlık haline getiren Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha kınıyorum. Bakan Soylu'da "Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' foyası, samimiyetsizliği, son 24 saatte tekrar zirve oldu" ifadelerini kullandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ağustos 2022 08:20
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Hakimleri ve savcılara tehdidi, hakareti ve onları hedef göstermeyi alışkanlık haline getiren Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İHL'lere ve İmam Hatip Liselilere iftira atana, kin, nefret ve ayrımcılık içeren sözleri sarf edene karşı İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatiplilere sahip çıkan CHP'nin Genel Başkanı dahil tek bir CHP'li yetkilinin açıklamasını duyduk mu? Yok. Buna şaşırdık mı? Asla. Bildik CHP işte." değerlendirmesinde bulundu.

Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:

"İHL'lilere iftira atana, kin, nefret ve ayrımcılık diliyle hitap edene sahip çıkarak mı CHP İHL'liler ile helalleşecek? Anlaşılıyor ki 'Helalleşme' politikasında CHP, samimi değildir ve 'helalleşme'yi sadece bir seçim stratejisi olarak kullanmaktadır. Hakimleri ve savcılara tehdidi, hakareti ve onları hedef göstermeyi alışkanlık haline getiren Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha kınıyorum.

Bilinmeli ki kimse, hakim ve savcılara, emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz, onları hedef gösteremez. Hakim ve savcılarımız hakkında söylediği çirkin sözler, hakim ve savcıların değil söyleyenin karakterini ve ahlak seviyesini gösterir. Bizim ahlakımız, bu çirkin sözleri sarf edene karşı aynen iadeye dahi izin vermez. Ama biliriz ki kötü söz, sadece ve sadece sahibini tavsif eder."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hakim ve savcılara şarkıcı Gülşen'i serbest bırakmaları çağrısı yapmıştı.

BAKAN SOYLU'DA TEPKİ GÖSTERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' foyası, samimiyetsizliği, son 24 saatte tekrar zirve oldu" ifadelerini kullandı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Kılıçdaroğlu'nun aylardır sivil itaatsizlik çağrısı yaptığını belirterek, "Yamakları üzerinden hepimize salya sümük 'Yargılanacaksınız' tehdidi... Derdi, seçim ve demokrasi değil. Derdi, kaos ve anarşizm. 27 Mayıs ruhu hortlayan ve ötekisini böcek gören zihniyet." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' foyası, samimiyetsizliği, son 24 saatte tekrar zirve oldu. Milyonlarca imam hatipliye hakarete, tahkir, aşağılama ve kutuplaştırmaya ses çıkarma; valileri, savcıları, hakimleri tehdit et. Eski Türkiye'de CHP, muhalefette idi ama vesayet ile iktidarda gibi idi. Tüm değerlerimizi aşındırma, demokrasiyi ve hukuku etkisiz kılma, herkeste güvensizlik oluşturma, toplumu kutuplaştırma ve bölme. Kılıçdaroğlu'nun tek derdi: Yeni vesayet Eski Türkiye. Ellerine verilen ABD-FETÖ reçetesi uygulanıyor. Kılıçdaroğlu, şunu biliyor: Yeni vesayet Eski Türkiye projesini ABD'siz uygulayamaz. 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 15 Temmuz 2016... Hep aynı aktörler."

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