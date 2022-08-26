Doların yükselişi bugün de devam etti: 18,18 TL
İstanbul serbest piyasada dolar 18,18 liradan, avro 18,24 liradan günü tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ağustos 2022 17:59
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,1690
|18,1700
|18,1800
|18,1810
|Avro
|18,1560
|18,1570
|18,2440
|18,2450
|Sterlin
|21,4520
|21,5580
|21,4290
|21,5360
|İsviçre Frangı
|18,8090
|18,9030
|18,8500
|18,9450
|ANKARA
|ABD Doları
|18,1390
|18,2190
|18,1500
|18,2300
|Avro
|18,1160
|18,1960
|18,2040
|18,2840
|Sterlin
|21,3920
|21,6020
|21,3690
|21,5790