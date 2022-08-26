FETÖ üyeliğinden aranan 21 şüpheli yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 26 Ağustos 2022 09:20
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ üyesi olma suçundan haklarında yakalama emri bulunan 25 şüpheliye gözaltı talimatı verildi. 25 adreste yapılan aramalarda, 21 şüpheli yakalandı.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!