YÖK'ten YKS ile yerleşenler için kayıt uyarısı
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı sosyal medya hesabından YKS kayıtlarına ilişkin son gün uyarısında bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Ağustos 2022 09:27
YÖK'ün paylaşımı:
YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programı kazanan adaylar için kayıt süreci bugün (26.08.2022) sona eriyor.
YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programı kazanan adaylar için kayıt süreci başladı. Kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!