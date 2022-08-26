Brent petrolün varil fiyatı 100,37 dolar

'Sultan Alparslan, bu toprakları emin bir yurt haline getirdi'
'Sultan Alparslan, bu toprakları emin bir yurt haline getirdi'
Bakan Nebati, ABD Hazine Bakanlığının mektubuna tepki gösterdi
Bakan Nebati, ABD Hazine Bakanlığının mektubuna tepki gösterdi
Bakan Koca'dan taban ek ödeme katsayılarına ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan taban ek ödeme katsayılarına ilişkin açıklama
Özel okul öğretmenlerinin indirimli ulaşım talebine EGO'dan ret
Özel okul öğretmenlerinin indirimli ulaşım talebine EGO'dan ret
'7 ayda 7 milyon 570 bin kişi halk eğitimi merkezlerinden yararlandı'
'7 ayda 7 milyon 570 bin kişi halk eğitimi merkezlerinden yararlandı'
YÖK'ten YKS ile yerleşenler için kayıt uyarısı
YÖK'ten YKS ile yerleşenler için kayıt uyarısı
FETÖ üyeliğinden aranan 21 şüpheli yakalandı
FETÖ üyeliğinden aranan 21 şüpheli yakalandı
İkinci el oto satışına ekspertiz zorunluluğu
İkinci el oto satışına ekspertiz zorunluluğu
Bozdağ ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
Bozdağ ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
6 milyon kişinin borcu böyle silinecek
6 milyon kişinin borcu böyle silinecek
Hafta sonu Marmaray seferleri saat 01.30'a kadar uzatıldı
Hafta sonu Marmaray seferleri saat 01.30'a kadar uzatıldı
6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi fiyatlara olumlu yansıdı
6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi fiyatlara olumlu yansıdı
Tutuklanan şarkıcı Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan şarkıcı Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı
Ağrı İŞKUR il müdürü görevden uzaklaştırıldı
Ağrı İŞKUR il müdürü görevden uzaklaştırıldı
Baba-kız aynı üniversitenin aynı bölümünde öğrenim görecek
Baba-kız aynı üniversitenin aynı bölümünde öğrenim görecek
Dolar 2022 rekorunu tazeledi
Dolar 2022 rekorunu tazeledi
Minibüs otobüs durağına çarptı: Polis memuru ve eşi hayatını kaybetti
Minibüs otobüs durağına çarptı: Polis memuru ve eşi hayatını kaybetti
Uzmanlardan üniversite kaydı uyarısı: Yaptırmayanların puanı düşüyor
Uzmanlardan üniversite kaydı uyarısı: Yaptırmayanların puanı düşüyor
Motorine bugün de zam var: 87 kuruş
Motorine bugün de zam var: 87 kuruş
4 il için kuvvetli sağanak uyarısı
4 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
Merkez Bankası rezervleri 112,3 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 112,3 milyar dolar oldu
Polislere yetersiz kumanya mı dağıtıldı? EGM fotoğraf paylaştı
Polislere yetersiz kumanya mı dağıtıldı? EGM fotoğraf paylaştı
EYT düzenlemesi ve öğretmenlere ilişkin Bakan Nebati'den açıklama
EYT düzenlemesi ve öğretmenlere ilişkin Bakan Nebati'den açıklama
Skandal sözlerinin ardından Gülşen hakkında gözaltı kararı verildi
Skandal sözlerinin ardından Gülşen hakkında gözaltı kararı verildi
Bakan Koca'dan 'ek ödeme' açıklaması
Bakan Koca'dan 'ek ödeme' açıklaması
Yeni icra paketiyle 9 milyona yakın dosya icradan düşecek
Yeni icra paketiyle 9 milyona yakın dosya icradan düşecek
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'imam hatiplere hakaret' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'imam hatiplere hakaret' açıklaması
2 Kurum toplamda 93 personel almak için ilana çıktı
2 Kurum toplamda 93 personel almak için ilana çıktı
AK Parti'de sürpriz seçim zirvesi
AK Parti'de sürpriz seçim zirvesi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 100,37 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 100,37 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ağustos 2022 10:05
Yazdır
Brent petrolün varil fiyatı 100,37 dolar

Dün 102,47 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,03 artarak 100,37 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,59 dolardan alıcı buldu.

ABD'de petrole olan talebin beklentilerin üstünde seyrettiğine ilişkin verilerle dün bir miktar yükseliş kaydeden petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda gelecek dönem para politikalarına ilişkin yapacağı değerlendirme öncesi az da olsa yükselişine devam ediyor.

Powell'ın bugün yapacağı konuşmada, enflasyonla mücadele konusunda daha önce açıklanan taahhütleri yinelemesi bekleniyor.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış da talebin yüksek seyrettiği algısıyla fiyatları destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 300 bin varil azalarak 421,7 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 450 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 8 milyon 100 bin varil azalışla 453,1 milyon varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 100 bin varil azalışla 215,6 milyon varil oldu.

Dünyanın önde gelen navigasyon şirketlerinden Tomtom'un Trafik Endeksi verileri de Asya Pasifik, Avrupa ve Kuzey Amerika araçla seyahat seviyelerinin 24 Ağustos itibarıyla güçlü bir haftalık büyüme kaydettiğini gösteriyor.

Kazakistan'nın ham petrol ihracatının, liman tesislerinde yapılması gereken onarım çalışmaları nedeniyle aylarca aksayabileceğine yönelik haberler de fiyatlar üzerinde etkili oldu. Söz konusu bakım çalışmalarının ağustosta günlük 1 milyon varilden fazla petrol sevkiyatını etkileyebileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın hafta başında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlere karşılık üretimi kısabileceğini açıklaması, piyasalarda arz daralması endişelerini destekleyerek fiyatlardaki yükselişte etkili oluyor.

OPEC+ grubu, eylül ayı için beklenenden daha düşük bir üretim artışına giderek petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı almıştı. Grup, temmuz ve ağustos ayları için günlük 648 bin varil üretim artışı hedeflemişti.

Brent petrolde teknik olarak 100,50 ile 100,87 dolar aralığının direnç, 99,73 ile 99,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!
Altının gram fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor
Togg'un ürün ve hizmetleri görme engelli kullanıcılar için erişilebilir olacak
Togg'un ürün ve hizmetleri görme engelli kullanıcılar için erişilebilir olacak
Dolar/TL, 18,18 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 18,18 seviyesinden işlem görüyor
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne rekorla başladı
İkinci el oto satışına ekspertiz zorunluluğu
İkinci el oto satışına ekspertiz zorunluluğu
6 milyon kişinin borcu böyle silinecek
6 milyon kişinin borcu böyle silinecek

Bu Habere Tepkiniz

Ek göstergesi 3600 e yükseltilenler için önemli uyarı!

Ek göstergesi 3600 e yükseltilenler için önemli uyarı!

3600 ek gösterge uygulanarak emekli ikramiyesinden yararlanmak için mutlaka 15 OCAK 2023 tarihi beklenmelidir
Tam yıldan emekli ikramiyesine nasıl hak kazanılır? Askerlik borçlanması ikramiyeyi etkiler mi?

Tam yıldan emekli ikramiyesine nasıl hak kazanılır? Askerlik borçlanması ikramiyeyi etkiler mi?

Memurların emekli ikramiye tutarlarının hesaplanmasında hizmetlerin tam yıla tekabül etmesi gerekmekte, 1 gün bile eksik olması halinde hizmet yapılan 1 yıl yok sayılmaktadır.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
5510'a tabi memurun engellilikten dolayı emeklilik şartları nasıl olur?

5510'a tabi memurun engellilikten dolayı emeklilik şartları nasıl olur?

Engelli kadrosundan göreve başlayan 5510'a tabi memurlar normal emeklilik şartlarına göre daha erken emeklilik haklarını kazanırlar.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararı

Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararı

Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararını yayımlıyoruz
Yaz tatilinde açılan DKY'da öğretmenlere hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenir mi?

Yaz tatilinde açılan DKY'da öğretmenlere hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında yaz tatili döneminde yapılan yaz okulu kapsamında destekleme ve yetiştirme kurslarında görevlendirilen öğretmenlerin fiilen okuttukları derslerin, hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
3 branşın norm kadrolarında değişiklik olacak!

3 branşın norm kadrolarında değişiklik olacak!

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikten okul öncesi, sınıf öğretmeni ile atölye ve laboratuvar öğretmenleri ve müdür yardımcısı normları etkilenecektir.
Bir kişiye özel kadro hikayesi ve iki soru

Bir kişiye özel kadro hikayesi ve iki soru

"Üniversitelerde akademisyen alımlarında önce aday bulunur, sonra ona özel kadro açılır" sözüne akademi dünyasına uzak olan birçok kişi inanmıyor. Sanıyorlar ki üniversitelerde her şey kuralına uygun bir şekilde yapılıyor.
Adalet Bakanlığı açıkladı: Promosyon anlaşması rekor ücretle yapıldı

Adalet Bakanlığı açıkladı: Promosyon anlaşması rekor ücretle yapıldı

Adalet Bakanlığı ile VakıfBank arasındaki anlaşmaya göre, bakanlık personeline eşit ve tek seferde 25 bin TL promosyon ödenecek. Ödemeler 1 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
KDK'dan öğretim üyesi atamalarına dair önemli görüş!

KDK'dan öğretim üyesi atamalarına dair önemli görüş!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim üyesi atamalarında ilgili mevzuat gereği alınan jüri raporlarının atamaya esas teşkil etmediği, ilgili jüri üyelerinin bireysel değerlendirmelerini içerdiğine yönelik karar verdi!
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 52.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 52.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 52.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 26 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Doktor abisiyle inanılmaz benzerliği!

Doktor abisiyle inanılmaz benzerliği!

Acun Ilıcalı ve abisi Ömer Cenker Ilıcalı'nın benzerliği sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.