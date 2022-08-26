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Savunma sanayinin yeni liderleri SAHA MBA'den mezun oluyor

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş:- "Harvard, Oxford, Stanford, London Business School gibi dünyanın önde gelen okullarının aralarında bulunduğu on beş üniversitenin MBA programlarını inceleyerek hazırladığımız SAHA MBA ile 5 yılda dünyanın 10 MBA'den biri olmayı ve ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkılarımızı geleceğin yöneticileri yetiştirerek sürdürmeyi hedefliyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ağustos 2022 12:55
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Savunma sanayinin yeni liderleri SAHA MBA'den mezun oluyor

Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri sanayinin Avrupa'da ki en büyük savunma sanayii kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un sektöre liderler yetiştiren SAHA MBA programı 3. dönem mezunlarını veriyor.

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, savunma sanayinin liderlik okulu olarak tanımlanan SAHA MBA, TÜBİDAK TÜSSİDE iş birliği ile dünyanın en prestijli MBA programlarına denk içerik ve yöntemlerle eğitim veriyor. Sektörün başarılı isimlerinin ve ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, Türkiye Uzay Ajansı, BAYKAR gibi önemli yapı taşlarının yöneticilerinin de eğitim verdiği SAHA MBA, aynı hızla 4. dönemin de hazırlıklarına başladı.

2019 yılında TÜBİTAK TÜSSİDE ile işbirliği içinde dünyanın en prestijli MBA programlarına denk içerik ve yöntemlerle hazırlanan SAHA MBA Yönetici Geliştirme Programı, 2021/2022 döneminde, 4 ana temada 45 eğitim başlığı ve iş yönetimi simülasyonu, profesyonel mentörlük ve vaka modülleri ile sektörün yeni lider adaylarına kapsamlı bir eğitim verdi.

SAHA MBA 3'üncü programında; sektör liderleri ve bürokratların tecrübe paylaşım oturumları şeklinde verilen ek derslerin yanı sıra, iş dünyasıyla temas halinde olan ve konusunda en iyi yerli ve yabancı akademisyenler, profesyonel eğitmenler ve TÜBİTAK TÜSSİDE'nin uzman kadrosu ile seçkin bir program uygulandı. 2020 yılında 252 saat, 2021/2022 yılında 328 saat eğitim ve ek modülleri eğitimi veren SAHA MBA, 2021/2022 döneminde üst düzey bürokrat ve sektör liderleri eğitimleriyle toplam 350 saatlik ders verdi.

İleri teknoloji üreten ve dünya ile yarışan yerli savunma, havacılık ve uzay teknolojileri firmalarının yöneticilerinin ihtiyaçlarını ve dünya standartlarının dikkate alınarak hazırlanan SAHA MBA, evrensel yönetim yaklaşımlarını kendi yönetim dinamiklerini harmanlayarak Türkiye'de bir ilke imza atıyor.

2021/2022 üçüncü dönem mezunlarını veren SAHA MBA Programı, 4. yılında ise 413 saatlik seçkin programa ve modülleri ile yeni bir döneme başlamaya hazırlanıyor.

- "Dünyanın en iyi 10 MBA'den biri olmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, SAHA MBA Programı'na sektör yöneticilerinin ve yönetici adaylarının yoğun bir ilgi gösterdiğine dikkati çekti. Keleş, "Türkiye'nin üst düzey yöneticilerinin, dünyanın ve Türkiye'nin önemli üniversitelerden öğretim üyelerinin ve sektörden tecrübeli eğitmenlerin yer aldığı uluslararası kaliteye sahip eğitim kadromuz ve müfredatımızla bir ilki gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Katılımcılara uluslararası bir bakış açısı ile rekabet edebilme kabiliyeti kazandıran 2021 programını, İstanbul'da Bilim Üsküdar'da, Ankara'da Teknopark Ankara'da ve Gaziantep Sanayi Odası olmak üzere 3 merkezde gerçekleştirdiklerini ve oldukça yoğun bir katılım aldıklarını belirten Keleş, "Harvard, Oxford, Stanford, London Business School gibi dünyanın önde gelen okullarının aralarında bulunduğu on beş üniversitenin MBA programlarını inceleyerek hazırladığımız SAHA MBA ile 5 yılda dünyanın 10 MBA'den biri olmayı ve ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkılarımızı geleceğin yöneticileri yetiştirerek sürdürmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

- Üst düzey bürokrat ve sektör liderleri SAHA MBA'de eğitim verdi

Açıklamaya göre, SAHA MBA 2021-2022 döneminde SAHA MBA'de ders vererek üst düzey bürokrat ve sektör liderlerimiz tecrübeleri ile katkılar sundu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi , TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, ASELSAN YK Bşk. ve Gn. Md. Haluk Görgün, TUSAŞ Gn. Md. Prof. Dr. Temel Kotil, Roketsan Gn. Müdürü Murat İkinci, STM Gn. Müdürü Özgür Güleryüz, Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım gibi birbirinden değerli, sektörün içinde olan, dinamikleri çok iyi bilen sektör liderleri ile tecrübe aktarımları gerçekleştirildi.

SAHA MBA'de 85 farklı firmadan 203 yönetici, yönetici adayı ve firma sahibi eğitim aldı, başarı şartlarını sağlayarak sertifika almaya hak kazanan katılımcı sayısı ise 156 oldu.

- SAHA MBA mezunlar kulübü ile network ağı kuruluyor

SAHA MBA katılımcıları mezuniyetin ardından SAHA MBA Mezunlar kulübüne dahil ediliyor. Üst düzey yöneticilerden ve yönetici adaylarından oluşan kulüp ile network ağı ve arkadaşlık sürdürülürken, sürekli öğrenme destekleniyor. Mezunların Sosyal, kültürel, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak için çalışmalar yapılıyor. Mezunlar Kulübünü SAHA MBA katılımcılarından kendilerinin seçtiği mezunlar yönetiyor.

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4. Dönem İstanbul ve Ankara'da 30'ar kişilik kontenjan ile açılacak. Adayların ön kayıtlarının tamamlanmasının ardından özgeçmişler puanlanarak programa uygun adaylar seçilecek. 2022 Eylül'de başlayacak 4'ncü MBA etkinliğine https://www.sahaakademi.com/tr/saha-mba/ adresinden başvurulabiliyor.

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