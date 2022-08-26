'Sultan Alparslan, bu toprakları emin bir yurt haline getirdi'
'Sultan Alparslan, bu toprakları emin bir yurt haline getirdi'
Bakan Nebati, ABD Hazine Bakanlığının mektubuna tepki gösterdi
Bakan Nebati, ABD Hazine Bakanlığının mektubuna tepki gösterdi
Bakan Koca'dan taban ek ödeme katsayılarına ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan taban ek ödeme katsayılarına ilişkin açıklama
Özel okul öğretmenlerinin indirimli ulaşım talebine EGO'dan ret
Özel okul öğretmenlerinin indirimli ulaşım talebine EGO'dan ret
'7 ayda 7 milyon 570 bin kişi halk eğitimi merkezlerinden yararlandı'
'7 ayda 7 milyon 570 bin kişi halk eğitimi merkezlerinden yararlandı'
YÖK'ten YKS ile yerleşenler için kayıt uyarısı
YÖK'ten YKS ile yerleşenler için kayıt uyarısı
FETÖ üyeliğinden aranan 21 şüpheli yakalandı
FETÖ üyeliğinden aranan 21 şüpheli yakalandı
İkinci el oto satışına ekspertiz zorunluluğu
İkinci el oto satışına ekspertiz zorunluluğu
Bozdağ ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
Bozdağ ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
6 milyon kişinin borcu böyle silinecek
6 milyon kişinin borcu böyle silinecek
Hafta sonu Marmaray seferleri saat 01.30'a kadar uzatıldı
Hafta sonu Marmaray seferleri saat 01.30'a kadar uzatıldı
6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi fiyatlara olumlu yansıdı
6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi fiyatlara olumlu yansıdı
Tutuklanan şarkıcı Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan şarkıcı Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı
Ağrı İŞKUR il müdürü görevden uzaklaştırıldı
Ağrı İŞKUR il müdürü görevden uzaklaştırıldı
Baba-kız aynı üniversitenin aynı bölümünde öğrenim görecek
Baba-kız aynı üniversitenin aynı bölümünde öğrenim görecek
Dolar 2022 rekorunu tazeledi
Dolar 2022 rekorunu tazeledi
Minibüs otobüs durağına çarptı: Polis memuru ve eşi hayatını kaybetti
Minibüs otobüs durağına çarptı: Polis memuru ve eşi hayatını kaybetti
Uzmanlardan üniversite kaydı uyarısı: Yaptırmayanların puanı düşüyor
Uzmanlardan üniversite kaydı uyarısı: Yaptırmayanların puanı düşüyor
Motorine bugün de zam var: 87 kuruş
Motorine bugün de zam var: 87 kuruş
4 il için kuvvetli sağanak uyarısı
4 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
Merkez Bankası rezervleri 112,3 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 112,3 milyar dolar oldu
Polislere yetersiz kumanya mı dağıtıldı? EGM fotoğraf paylaştı
Polislere yetersiz kumanya mı dağıtıldı? EGM fotoğraf paylaştı
EYT düzenlemesi ve öğretmenlere ilişkin Bakan Nebati'den açıklama
EYT düzenlemesi ve öğretmenlere ilişkin Bakan Nebati'den açıklama
Skandal sözlerinin ardından Gülşen hakkında gözaltı kararı verildi
Skandal sözlerinin ardından Gülşen hakkında gözaltı kararı verildi
Bakan Koca'dan 'ek ödeme' açıklaması
Bakan Koca'dan 'ek ödeme' açıklaması
Yeni icra paketiyle 9 milyona yakın dosya icradan düşecek
Yeni icra paketiyle 9 milyona yakın dosya icradan düşecek
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'imam hatiplere hakaret' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'imam hatiplere hakaret' açıklaması
2 Kurum toplamda 93 personel almak için ilana çıktı
2 Kurum toplamda 93 personel almak için ilana çıktı
AK Parti'de sürpriz seçim zirvesi
AK Parti'de sürpriz seçim zirvesi
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Sultan Alparslan, bu toprakları emin bir yurt haline getirdi'

Erdoğan: Bu zaferden önce, ecdad Kayseri'den Konya'ya hatta İstanbul Boğazı'na kadar Anadolu'ya yayılmıştı. Ancak bu topraklar güvenli bir belde haline dönüşememişti. Sultan Alparslan, bu toprakları emin bir yurt haline getirdi

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Ağustos 2022 11:13
Yazdır
'Sultan Alparslan, bu toprakları emin bir yurt haline getirdi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenen "Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı"nda konuşuyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde Sultan Alparslan başta olmak üzere Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, maddi ve manevi önderlerimizi rahmetle yad ediyorum. Dün Ahlat'ta vatandaşlarımızla ve gençlerimizle coşkulu bir buluşma gerçekleştirdik. Ahlat'ta Van Gölü kenarında inşa ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin şubesi mahiyetindeki eseri bir kutlu topraktan kanları ve alın terleri ile yoğurarak yurtlaştıran ecdada vefamızın bir sembolü olarak görüyoruz.

Malazgirt çeyrek asır önce Türklere yeniden aralanan Anadolu kapılarının bir daha kapanmamak üzerine ardına kadar açılan kapının adıdır. Bu zaferden önce ecdad Kayseri'Den Konya'ya hatta İstanbul Boğazı'na kadar zaten Anadolu'ya yayılmıştı. Ama henüz bu toprakları bütünüyle güvenli ve huzurlu bir belde haline dönüşememişti. Sultan Alparslan, Malazgirt'teki zaferi ile Anadolu'yu bir eman yurdu haline getirmiştir. Bizans ve Selçuklu ordusu Malazgirt'te karşı karşıya geldiğinde İslam dünyasının dört bir yanında Sultan Alparslan'ın zaferi için dualar ediliyordu. İki ordunun Malazgirt Ovası'nda karşılaştığı günün sabahı Sultan Alparslan komutanlarının önünde şu duayı ediyordu; Kardeşlerim ey Allahım sana müvekkil oldum ve bu cihadla sana yaklaştım. Senin katında secdeye kapanıyor ve yalvarıyorum. Eğer içtenliğimi kabul ediyorsan düşmanlara karşı bu cihadda bana yardım et ve beni muzaffer kıl. Sultan Alparslan bu duanın ardından tıpkı bugünkü gibi bir cuma günü namazı müteakip ölürsem kefenim olsun dediği beyaz elbisesi ile atının kuyruğunu bizzat bağlayıp ordusunu hücuma kaldırmıştır.

Bugün burada biliyorsunuz cuma namazımızı kılacağız. Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz. Sultan Alparslan'ın namazgahında hep birlikte eda edecek kendisi ve ordusundaki kahramanlar için duamızı yapacağız.

Gece yarısına kadar süren savaş Sultan Alparslan'ın uyguladığı savaş planları sayesinde mutlak bir galibiyetle neticelenmiştir. Niyet hayır, dua samimi, yürek pek direk sağlam olunca akıbet yani zafer de bunları izliyor. Merhum Genç Osmanoğlu aylardan ağustos günlerden cuma diyerek başladığı şiirinde bu tabloyu şöyle anlatıyor; Yiğitler kan döker, bayrak solmaya Anadolu başlar vatan olmaya. Kızıl elmaya hey, kızıl elmaya. En güzel marşını vurmadan mehter, ya Allah Bismillah Allah'u ekber. Malazgirt zaferinin ardından Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kurulan küçük beylikler zaman içinde önce Selçuklu'nun ardından Osmanlı'nın bünyesinde toplanarak bir cihan devletinin sütunlarına dönüşmüştür.

Bu savaşta yenilen Bizans hükümdarı ise Sultan Alparslan tarafından affedilmesine rağmen kendi sarayındaki muhalifler tarafından feci bir şekilde katledilmiştir. Türkiye'nin dostluk elini uzattığı kimi çevrelerin bu tarihi hakikatleri birer ibret vesikası olarak hatırlamalarında fayda görüyoruz. Bizans'ın, Fatih'in İstanbul'u fethi ile sona eren kaçınılmaz akıbetini şair şöyle anlatıyor; Şafak söktü gün ışıdı işte, işte bize geldi gurur duyun çatırdısını uzak uzak Bizans yıkıldı Malazgirt'te nitekim Malazgirt'ten sonrası ecdadımız için sadece bir vakit saat meselesiydi.

Türk tarihinde pek çok zafer varken Malazgirt'in üzerinde bu kadar çok durmamızın gençlerimize bu zaferi anlatmak için çaba göstermemizin bir sebebi vardır. Çünkü Malazgirt milletimizle birlikte tüm İslam dünyasının Müslümanların da bir zaferidir. Malazgirt bu coğrafyada kazandığımız diğer tüm zaferlerin ilk adımıdır, anasıdır, bereketli kaynağıdır. Halide Nusred Malazgirt'in bu vasfını şu şekilde dizelere döküyor; Atlanmış pusatlanmış erleri sanki yeldi. Nal sesleri bir zafer marşı gibi yükseldi. Şimşek şimşek hızlandı, zulmü, zulmeti deldi. Her savaşa benzemez bu bir kutsal savaştı. Ay parçası yiğitler hak yolunda savaştı. Evet Malazgirt zaferinden sadece üç dört yıl sonra kurulan Anadolu Selçuklu Devleti 228 yıl sonra kurulan Osmanlı, 852 yıl sonra kurulan Cumhuriyet hep bu zaferin meyveleriydi.

Şayet Sultan Alparslan Anadolu'nun kapılarını bir daha kapanmamak üzere bize açmamış olsaydı bu coğrafyadaki küçük guruplar halinde süregelen varlığımızı ebedi kılabilir miydik? Bunun için Malazgirt'i asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Daima gönül dünyamızda ve zihnimizde yaşatacağız. Ecdadın da bu konuda hassasiyet gösterdiğini biliyoruz.

Gençler öyle ki ebediyatımızda en çok işlenen tarihi hadiselerin başında Malazgirt gelmektedir. İlmi araştırmalar yanında şiirlerle, denemelerle, hikayelerle destanlaşan bu zaferi bizden sonraki nesillere de ilmik ilmik işlemek her birimizin boynunun borcudur. Ülkemizde bir dönem milli her hasretimiz gibi Malazgirt'in de unutturulmaya çalışıldığı günler yaşanmıştır. Şairlerimiz şiirleriyle, tarihçilerimiz eserleriyle bu sinsi oyunu bozarak bize bugün şanla, şerefle, heyecanla tekrarladığımız ürünler bırakmışlardır. Yahya Kemal'den Tanpınar'a, Mustafa Necati'den Genç Osmanoğlu'na, Arif Nihat'tan Osman Atilla'ya bize bu eserleri armağan eden tüm münevverlerimizi şükranla yad ediyorum.

Yahya Kemal'in şu şiiri bin yıldır Anadolu'da girdiğimiz her gazanın adeta özetidir. Gençlik yıllarımdan bu yana hep ifade ettiğim gibi; Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın, Galib et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın.

Sınır ötesi harekatlarımızın her birinde dostlarımıza yardım için gittiğimiz her yerde bu şiirin ifade ettiği ruhla mücadelemizi yürüttük ve başarıya ulaştırdık. Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'nın şu şiiri de Malazgirt'ten bugüne çok güzel mesajlar iletiyor; Torunlarım dört yana, kol kol gitsin. Mazalgirt'ten İstanbul'a yol gitsin. Gelip sana çarpan gücü yavaştan anlamazsa haritadan sil gitsin. Çekilmiş gibi davran merkezde iki yandan sağ yürüsün sol gitsin. Olsa da son saatin son dakikası senden aman dileyen sal gitsin. Şehitlerim Allah'a al al gitsin. Yaralıma su verene bal gitsin. Milletimizin sadece stratejik aklı ve gücünü değil aynı zamanda vicdanını, ahlakını, inceliğini de ifade eden bu tasfirleri ruhumuzun en müstesna köşesinde muhafaza ediyoruz.

Bizi ecdadın özellikle yad ettiği ve sürekli olarak düşmana bakışını ifade ettiği yerde bizler tıpkı Sultan Alparslan gibi tıpkı Osman Gazi'nin, tıpkı Fatih'in, Yavuz'un, Sultan Süleyman'ın yaptığı gibi bugün de er meydanında her türlü mücadeleyi verirken tek bir masumun canına halel getirmemiş ve bu hassasiyet içerisinde hareket ediyoruz. Bayrağımızın dalgalandığı her yerin güven ve huzur sembolü olarak görülmesinin gerisinde bu anlayış vardır. Elbette bu inceliği istismar etmek isteyenler çıkmaktadır. Ama biz vakur ve kararlı duruşumunuzla onların da üstesinden gelmeyi biliyoruz.

100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!
Edremit Kitap Fuarına katılan 5 konuşmacıya soruşturma
Edremit Kitap Fuarına katılan 5 konuşmacıya soruşturma
Bakan Nebati, ABD Hazine Bakanlığının mektubuna tepki gösterdi
Bakan Nebati, ABD Hazine Bakanlığının mektubuna tepki gösterdi
Bozdağ ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
Bozdağ ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
Esad, PKK'nın su ve elektriğini kesti
Esad, PKK'nın su ve elektriğini kesti
Türk Patent ve Marka Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı
Türk Patent ve Marka Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı
26 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları
26 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları

Bu Habere Tepkiniz

Ek göstergesi 3600 e yükseltilenler için önemli uyarı!

Ek göstergesi 3600 e yükseltilenler için önemli uyarı!

3600 ek gösterge uygulanarak emekli ikramiyesinden yararlanmak için mutlaka 15 OCAK 2023 tarihi beklenmelidir
Tam yıldan emekli ikramiyesine nasıl hak kazanılır? Askerlik borçlanması ikramiyeyi etkiler mi?

Tam yıldan emekli ikramiyesine nasıl hak kazanılır? Askerlik borçlanması ikramiyeyi etkiler mi?

Memurların emekli ikramiye tutarlarının hesaplanmasında hizmetlerin tam yıla tekabül etmesi gerekmekte, 1 gün bile eksik olması halinde hizmet yapılan 1 yıl yok sayılmaktadır.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
5510'a tabi memurun engellilikten dolayı emeklilik şartları nasıl olur?

5510'a tabi memurun engellilikten dolayı emeklilik şartları nasıl olur?

Engelli kadrosundan göreve başlayan 5510'a tabi memurlar normal emeklilik şartlarına göre daha erken emeklilik haklarını kazanırlar.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararı

Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararı

Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararını yayımlıyoruz
Yaz tatilinde açılan DKY'da öğretmenlere hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenir mi?

Yaz tatilinde açılan DKY'da öğretmenlere hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında yaz tatili döneminde yapılan yaz okulu kapsamında destekleme ve yetiştirme kurslarında görevlendirilen öğretmenlerin fiilen okuttukları derslerin, hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
3 branşın norm kadrolarında değişiklik olacak!

3 branşın norm kadrolarında değişiklik olacak!

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikten okul öncesi, sınıf öğretmeni ile atölye ve laboratuvar öğretmenleri ve müdür yardımcısı normları etkilenecektir.
Bir kişiye özel kadro hikayesi ve iki soru

Bir kişiye özel kadro hikayesi ve iki soru

"Üniversitelerde akademisyen alımlarında önce aday bulunur, sonra ona özel kadro açılır" sözüne akademi dünyasına uzak olan birçok kişi inanmıyor. Sanıyorlar ki üniversitelerde her şey kuralına uygun bir şekilde yapılıyor.
Adalet Bakanlığı açıkladı: Promosyon anlaşması rekor ücretle yapıldı

Adalet Bakanlığı açıkladı: Promosyon anlaşması rekor ücretle yapıldı

Adalet Bakanlığı ile VakıfBank arasındaki anlaşmaya göre, bakanlık personeline eşit ve tek seferde 25 bin TL promosyon ödenecek. Ödemeler 1 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
KDK'dan öğretim üyesi atamalarına dair önemli görüş!

KDK'dan öğretim üyesi atamalarına dair önemli görüş!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim üyesi atamalarında ilgili mevzuat gereği alınan jüri raporlarının atamaya esas teşkil etmediği, ilgili jüri üyelerinin bireysel değerlendirmelerini içerdiğine yönelik karar verdi!
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 52.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 52.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 52.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 26 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Doktor abisiyle inanılmaz benzerliği!

Doktor abisiyle inanılmaz benzerliği!

Acun Ilıcalı ve abisi Ömer Cenker Ilıcalı'nın benzerliği sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.