Sakarya'da denizde kaybolan Rus tır şoförü hayatını kaybetti
Sakarya'nın Karasu ilçesinde girdiği denizde kaybolan yabancı uyruklu tır şoförünün cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ağustos 2022 11:41
Sevkiyat için gemiyle kente gelen Rusya uyruklu tır şoförü Sergey Mavliev (36), akşam saatlerinde arkadaşlarıyla Yeni Mahallesi liman mevkisinde denize girdi.
Mavliev'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi.
Deniz ve karadan arama çalışması başlatan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 200 metre uzaklıkta denizin 4 metre derinliğinde tır şoförünü hareketsiz halde buldu.
Olay yerine çağrılan sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Mavliev'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
İncelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Mavliev'in cenazesinin ülkesine gönderileceği öğrenildi.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!