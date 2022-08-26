UMKE gönüllüsü olmak isteyen sağlıkçılara 2 bin 800 rakımda zorlu eğitim

- Hakkari'de, kazalarda araçlarda sıkışan, yangın, çığ, deprem ve diğer afetlerde mahsur kalanların imdadına koşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) yer almak isteyen gönüllü sağlık çalışanları zorlu eğitimlerden geçiyor.

Kentte, en kısa sürede vakalara müdahale edilmesi, hızlı ve güvenli şekilde hasta-yaralı naklinin sağlanması ve nakil sonrasında acil tedavi hizmetinin temin edilmesi gibi amaçlarla hizmet veren UMKE'ye katılmaları için yeni gönüllüler yetiştiriliyor.

Bu kapsamda, insanlara sağlık hizmeti ulaştırmak için fedakarca görev yapan hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni ve paramediklerden oluşan 25 gönüllüye, Temel Modül Eğitimi kapsamında 2,5 gün teorik eğitim verildi.

Ardından 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kampa alınan sağlıkçılar, UMKE Van Bölge Koordinatörlüğü himayesinde 3 gün boyunca dayanıklılık ve disiplin testlerine tabi tutuldu.

Burada gerçeğini aratmayan tatbikatlar gerçekleştiren, zoru arazi şartlarında çalışan, gece karanlıkta yaralı ya da kayıp kişileri arayan gönüllüler, AFAD İl Müdürlüğü görevlilerince de afet ve farkındalık konusunda bilgilendirildi.

- "Sağlıkçılarımız daha donanımlı ve profesyonel hale geliyorlar"

İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Muhammet Ali Gör, AA muhabirine, zorlu arazi ve iklim şartlarında fiziksel ve psikolojik zorluklarla mücadele ederek insan hayatını kurtarabilecek personel yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu eğitimlerle personelin muhtemel afet durumlarında hızlı reaksiyon göstererek vakalara müdahale etme refleksini geliştirmek istediklerini anlatan Gör şöyle devam etti:

"Eğitimimiz 2,5 gün teorik, 2,5 gün pratik olacak şekilde planlanıyor. Eğitimlerimizde enkazlar, çoklu trafik kazaları, donma vakaları, uçak kazaları gibi olaylarla ilgili kurgulanmış tatbikatlar üzerine oluyor. Enkazın altında bir hasta nasıl kurtarılabilir, buna yönelik müdahale nasıl olmalıdır diye çalışma yürütüyoruz. Sağlıkçılarımız bu eğitimlerle daha donanımlı ve profesyonel hale geliyorlar. Eğitimlerimizi UMKE Van Bölge Koordinatörlüğü bünyesinde yapıyoruz. İlimizde de 20'ye yakın eğitmenimiz mevcut. Onlar da eğitimde yer alıyor. Kamp için 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ne geldik. Personel için tek kişilik çadırlar kurduk. Olası vaka durumları için hızlı toplanma alanımız var. Arkadaşlar burada toplanıp duruma göre hareket ediyor."

Eğitimlerin başarıyla tamamlanmasıyla kentteki UMKE personeli sayısının 129'a çıkacağını dile getiren Gör, "Bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Afetlerin ne zaman geleceğini bilemeyiz. Ulaşabileceğimiz en son sağlıkçıya kadar eğitim vermeye devam edeceğiz. Amacımız karanlığın başladığı yerde aydınlığı ve umudu getiren kahramanlar yetiştirmektir. " dedi.

"Güzel kazanımlar sağlıyoruz"

Komuta kontrol merkezinde görevli paramedik Esra Kaya da eğitimin yoğun tempoda geçtiğini dile getirdi.

Eğitimlerle bilgilerini tazelediklerini, verimli kazanımlar elde ettiklerini aktaran Kaya, "Tatbikatlar yorucu ama bizim için faydalı oluyor. Bir olayda yapabileceğimiz müdahaleleri güzel ve etkili şekilde öğreniyoruz. İnsanın yedek canı yok. Biz de yaralılarımıza, hastalarımıza bu anlayışla müdahale ediyoruz. Eğitim çok zorluydu, çok yorulduk ama tatlı anılar edindik." diye konuştu.