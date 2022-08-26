Eşini ve yeğenini öldürdü, kızını yaraladı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da Korkut G. isimli kişi, eşini silahla öldürdükten sonra kızını yaraladı. Korkut G., daha sonra da yeğeninin evine giderek onu öldürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ağustos 2022 15:49
Sarıgöl Mahallesi'nde Korkut G. dün gece eşi Sevtap Akbacı ve kızı Muazzez G'ye tabancayla ateş açtı. Akbacı olay yerinde hayatını kaybederken, kızı yaralandı.
Korkut G. daha sonra evine gittiği yeğeni Sinan Özfidan'ı da aynı tabancayla öldürdü.
Sevtap Akbacı ve Sinan Özfidan'ın cesetleri olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Muazzez G'nin tedavisi sürüyor.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Korkut G'nin yakalanması için başlattı.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!