Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı

İzmir genelinde ara ara 3 gündür devam eden sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Aniden başlayan yağış, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

Sel sularında duş aldı

Sağanak yağışla birlikte İzmir'de ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Bornova Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde bir kişi, yağmur suyu nedeniyle göle dönen sokakta duş aldı. Şampuan dökerek saçlarını da yıkayan kişinin ilginç anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.