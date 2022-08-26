İzlanda radyosu Erdoğan'ın söylediği şarkıyı çaldı
İzlanda radyosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" şarkısı çalındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 26 Ağustos 2022 16:58
Sosyal medya fenomeni Gökhan Yıldırım, İzlanda'da araç kullanırken bir radyo programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" şarkısına denk geldi. Program sunucusu şarkının ardından, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği bir mitingde halka bu şarkıyı seslendirmişti" ifadesini kullandı.
Şarkıyı duyunca şoke olan Yıldırım, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!