Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi
Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen'in avukatı, tutukluluk durumuna itiraz etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ağustos 2022 17:11
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi olan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen'in avukatı Emek Emre, itiraz dilekçesini sunmak için adliyeye geldi.
Avukat Emre, müvekkilinin itiraz dilekçesini Nöbetçi İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesine sundu.
Mahkemenin, itirazı değerlendirmesi bekleniyor.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!