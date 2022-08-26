Polis memuru ve eşinin hayatını kaybettiği kazanın şüphelisi tutuklandı
TBMM'de görevli polis memuru Orhan Yeşilırmak ile eşi Semiha Uzun Yeşilırmak'ın hayatını kaybettiği kazanın şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ağustos 2022 17:35
Dün gözaltına alınan minibüs sürücüsü Adnan S, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Adliyesine getirildi.
Burada savcıya ifade veren şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı'nda 25 Ağustos 2022'de Adnan S. idaresindeki 41 AJS 043 plakalı minibüs, otobüs durağına çarpmış, kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralanmıştı.Minibüs otobüs durağına çarptı: Polis memuru ve eşi hayatını kaybetti 100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!