İETT şoförü direksiyonu yolcuya teslim ederek herkesin canını tehlikeye attı

AK Parti'de 2023 seçimleri için manifesto hazırlığı başladı
AK Parti'de 2023 seçimleri için manifesto hazırlığı başladı
Bakan Dönmez açıkladı: İki yerde daha kuyu açılacak
Bakan Dönmez açıkladı: İki yerde daha kuyu açılacak
Brezilya'dan gelen asbestli gemi ile ilgili yeni gelişme
Brezilya'dan gelen asbestli gemi ile ilgili yeni gelişme
Boğaziçi'nden BÜMED lokalinin mühürlenmesine ilişkin açıklama
Boğaziçi'nden BÜMED lokalinin mühürlenmesine ilişkin açıklama
THY'den 2 günde 7 sefer iptali
THY'den 2 günde 7 sefer iptali
Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi
Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 6 yaşında
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 6 yaşında
Bu ilde üniversite öğrencilerinin su faturasına yüzde 50 indirim uygulanacak
Bu ilde üniversite öğrencilerinin su faturasına yüzde 50 indirim uygulanacak
HSK'den 'yargılama süreçlerine müdahale' açıklaması
HSK'den 'yargılama süreçlerine müdahale' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den The Economist'e yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den The Economist'e yanıt
Uzmanlardan Kovid-19 sonrası 'Post Kovid Sendromu'na ilişkin uyarı
Uzmanlardan Kovid-19 sonrası 'Post Kovid Sendromu'na ilişkin uyarı
Elazığ'da rüşvet operasyonunda 16 zanlı yakalandı
Elazığ'da rüşvet operasyonunda 16 zanlı yakalandı
'Sultan Alparslan, bu toprakları emin bir yurt haline getirdi'
'Sultan Alparslan, bu toprakları emin bir yurt haline getirdi'
Bakan Nebati, ABD Hazine Bakanlığının mektubuna tepki gösterdi
Bakan Nebati, ABD Hazine Bakanlığının mektubuna tepki gösterdi
Bakan Koca'dan taban ek ödeme katsayılarına ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan taban ek ödeme katsayılarına ilişkin açıklama
Özel okul öğretmenlerinin indirimli ulaşım talebine EGO'dan ret
Özel okul öğretmenlerinin indirimli ulaşım talebine EGO'dan ret
'7 ayda 7 milyon 570 bin kişi halk eğitimi merkezlerinden yararlandı'
'7 ayda 7 milyon 570 bin kişi halk eğitimi merkezlerinden yararlandı'
YÖK'ten YKS ile yerleşenler için kayıt uyarısı
YÖK'ten YKS ile yerleşenler için kayıt uyarısı
FETÖ üyeliğinden aranan 21 şüpheli yakalandı
FETÖ üyeliğinden aranan 21 şüpheli yakalandı
İkinci el oto satışına ekspertiz zorunluluğu
İkinci el oto satışına ekspertiz zorunluluğu
Bozdağ ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
Bozdağ ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
6 milyon kişinin borcu böyle silinecek
6 milyon kişinin borcu böyle silinecek
Hafta sonu Marmaray seferleri saat 01.30'a kadar uzatıldı
Hafta sonu Marmaray seferleri saat 01.30'a kadar uzatıldı
6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi fiyatlara olumlu yansıdı
6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi fiyatlara olumlu yansıdı
Tutuklanan şarkıcı Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan şarkıcı Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı
Ağrı İŞKUR il müdürü görevden uzaklaştırıldı
Ağrı İŞKUR il müdürü görevden uzaklaştırıldı
Baba-kız aynı üniversitenin aynı bölümünde öğrenim görecek
Baba-kız aynı üniversitenin aynı bölümünde öğrenim görecek
Dolar 2022 rekorunu tazeledi
Dolar 2022 rekorunu tazeledi
Minibüs otobüs durağına çarptı: Polis memuru ve eşi hayatını kaybetti
Minibüs otobüs durağına çarptı: Polis memuru ve eşi hayatını kaybetti
Uzmanlardan üniversite kaydı uyarısı: Yaptırmayanların puanı düşüyor
Uzmanlardan üniversite kaydı uyarısı: Yaptırmayanların puanı düşüyor
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

İETT şoförü direksiyonu yolcuya teslim ederek herkesin canını tehlikeye attı

Avcılar '303A' hattında sefer yapan İETT otobüsü şoförü seyir halindeyken yanındaki kişiye direksiyonu teslim ederek, bir süre böyle yolculuk yaptı. Yolcu Erkut Güner o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek şikayet etti. Görüntülerde şoförün cep telefonuyla ilgilendiği ve bir süre sonra da yanındaki kişinin otobüsü kullandığı görülüyor. İETT, şoföre 100 bilet bedeli para cezası verildiğini bildirdi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 26 Ağustos 2022 19:35
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Avcılar'dan Silivri'ye gitmek için 12 Ağustos Cuma günü Silivri- Avcılar hattında çalışan, A-946 kapı numaralı İETT otobüsüne binen Erkut Güner, İddiaya göre, otobüs şoförünün, seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilendiğini ve direksiyonu tek eliyle kullandığını fark etti. Cep telefonu kamerasıyla kayda giren Güner, daha sonra şoförün yolcuyla yer değiştiğini gördü. Otobüsü yolcunun kullandığı anları kaydeden Güner, şoför hakkında şikayette bulundu. İETT, şoföre 100 bilet bedeli para cezası verildiğini bildirdi. Güner 14 Haziran'da yine bindiği İETT otobüsünde, şoförünün cep telefonuyla ilgilenerek otobüs kullandığını ve o anları da cep telefonuyla kaydederek şikayette bulunduğunu söyledi.

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR"

Silivri-Avcılar, '303 A' hattında, A-946 kapı numaralı otobüsü kullanan iki farklı şoförün ihmalkar hareket ederek, insanların hayatını tehlikeye attığını söyleyen Erkut Güner, yaptığı şikayetler sonrası verilen cezaların yetersiz olduğunu ifade etti. Güner "Şoförler trafik kuralına uymuyor. Trafiktekilerin ve taşıdıkları yolcuların can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak bir çok davranışta bulunuyorlar. Çok kez şahit olduğumuz bu olayları kayıt altına alıp şikayet etme ihtiyacı hissettim" dedi.

"UYARILSA DA DEVAM ETTİ"

İlk şikayetini 14 Haziran günü akşam evime giderken bindiği otobüsün şoförüyle ilgili yaptığını söyleyen Erkut Güner, "Yaklaşık 1,5 saat süren yolun ortalama 43 dakikasında, direksiyonu tek eliyle tutup, gözü diğer elindeki cep telefonundayken araç kullandı. Kendisini yolcular da uyardı ama, bu şekilde devam etti. Görüntü kaydını İETT'ye ilettik, şoförle ilgili bir işlem yapılmasını rica ettik. Aradan iki ay geçti. Kurban Bayramı sonrası, 'Şoföre gerekli cezayı verdik' şeklinde bir bildirimde bulundular. Cezanın ne olduğunu sorduğumda yanıt alamadım" dedi.

"ŞOFÖR OTOBÜSDEKİ BİR GENCE DİREKSİYONU TESLİM ETTİ"

Erkut Güner otobüs hattını sürekli kullandığını belirterek, şikayetinin ardından farklı bir şoförün yine cep telefonuyla ilgilenirken gördüğünü, bir kez daha görüntülediğini söyledi. Güner "İETT'nin sosyal medya hesaplarından şikayetimi bildirdim, kayıt altına aldılar. Telefonumu henüz cebime koymuşken, bu kez aynı şoförün daha ciddi bir ihlal daha yaptığını gördüm. Bir gence otobüsün direksiyonunu teslim etti. Bu gencin kim olduğu, otobüs ehliyeti olup olmadığı, varsa bile bir lisansı İETT şoförü ya da çalışanı mıdır bilmiyoruz. Yaklaşık 10 ila 20 kilometrelik mesafede aracın idaresi bu gençteydi. Bu konuyla ilgili de dün bir geri dönüş aldım İETT'den; ilgili şoföre 100 bilet ceza verildiği bildirildi" diye konuştu.

Güner, İETT'nin verdiği cezaların yeterli olmadığını ifade ederek, öncelikle iki İETT şoförü, İETT Genel Müdürü hatta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Halkın canını ve malını koruyacak önlemleri almadıkları' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını bildirdi. Eski şoförlerin eski alışkanlıklarını bırakmadığını ileri süren Erkut Güner "İETT'ye geçerken bu şoförlere ne bir uyarı ne bir eğitim verilmiş. Hiçbir şekilde hassasiyetleri yok. O yüzden en azından eski şoförlerin tamamının değişmesini istiyoruz" diye konuştu.

100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!
Sağanak yağıştan göle dönen yolda çocuklar yüzdü
Sağanak yağıştan göle dönen yolda çocuklar yüzdü
Ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada
Ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada
'Tapulu arazim' dedi, 25 köyün geçişini sağlayan yolu kapattı
'Tapulu arazim' dedi, 25 köyün geçişini sağlayan yolu kapattı
Satın aldığı dükkanda bulduğu 1 kilograma yakın altını sahibine ulaştırdı
Satın aldığı dükkanda bulduğu 1 kilograma yakın altını sahibine ulaştırdı
Polise verdiği cevapla Türkiye'yi ağlatmıştı: Ayşe üniversiteyi kazandı
Polise verdiği cevapla Türkiye'yi ağlatmıştı: Ayşe üniversiteyi kazandı
'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımını tamamlamayan firmaya ceza
'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımını tamamlamayan firmaya ceza

Bu Habere Tepkiniz

Askerlik nedeniyle memuriyet hizmet süresi ile emekliliğe esas süre neden aynı olur?

Askerlik nedeniyle memuriyet hizmet süresi ile emekliliğe esas süre neden aynı olur?

Askerlik süresi borçlanma yapılırsa hizmet süresini artırır, borçlanma yapılmazsa intibak işlemini yükseltir,
Ek göstergesi 3600 e yükseltilenler için önemli uyarı!

Ek göstergesi 3600 e yükseltilenler için önemli uyarı!

3600 ek gösterge uygulanarak emekli ikramiyesinden yararlanmak için mutlaka 15 OCAK 2023 tarihi beklenmelidir
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Tam yıldan emekli ikramiyesine nasıl hak kazanılır? Askerlik borçlanması ikramiyeyi etkiler mi?

Tam yıldan emekli ikramiyesine nasıl hak kazanılır? Askerlik borçlanması ikramiyeyi etkiler mi?

Memurların emekli ikramiye tutarlarının hesaplanmasında hizmetlerin tam yıla tekabül etmesi gerekmekte, 1 gün bile eksik olması halinde hizmet yapılan 1 yıl yok sayılmaktadır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
5510'a tabi memurun engellilikten dolayı emeklilik şartları nasıl olur?

5510'a tabi memurun engellilikten dolayı emeklilik şartları nasıl olur?

Engelli kadrosundan göreve başlayan 5510'a tabi memurlar normal emeklilik şartlarına göre daha erken emeklilik haklarını kazanırlar.
Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararı

Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararı

Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararını yayımlıyoruz
Yaz tatilinde açılan DKY'da öğretmenlere hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenir mi?

Yaz tatilinde açılan DKY'da öğretmenlere hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında yaz tatili döneminde yapılan yaz okulu kapsamında destekleme ve yetiştirme kurslarında görevlendirilen öğretmenlerin fiilen okuttukları derslerin, hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
3 branşın norm kadrolarında değişiklik olacak!

3 branşın norm kadrolarında değişiklik olacak!

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikten okul öncesi, sınıf öğretmeni ile atölye ve laboratuvar öğretmenleri ve müdür yardımcısı normları etkilenecektir.
Bir kişiye özel kadro hikayesi ve iki soru

Bir kişiye özel kadro hikayesi ve iki soru

"Üniversitelerde akademisyen alımlarında önce aday bulunur, sonra ona özel kadro açılır" sözüne akademi dünyasına uzak olan birçok kişi inanmıyor. Sanıyorlar ki üniversitelerde her şey kuralına uygun bir şekilde yapılıyor.
Adalet Bakanlığı açıkladı: Promosyon anlaşması rekor ücretle yapıldı

Adalet Bakanlığı açıkladı: Promosyon anlaşması rekor ücretle yapıldı

Adalet Bakanlığı ile VakıfBank arasındaki anlaşmaya göre, bakanlık personeline eşit ve tek seferde 25 bin TL promosyon ödenecek. Ödemeler 1 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 52.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 52.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 52.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 26 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Doktor abisiyle inanılmaz benzerliği!

Doktor abisiyle inanılmaz benzerliği!

Acun Ilıcalı ve abisi Ömer Cenker Ilıcalı'nın benzerliği sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.