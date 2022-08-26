Ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada
İstanbul'da kapalı kasa bir minibüsün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanları tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ağustos 2022 20:32
Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak seyreden ambulans, önünde ilerleyen ve yol vermeyen kapalı kasa minibüsten kornaya basarak yol istedi.
Minibüsün sürücüsü, ambulans şoförünün ısrarına rağmen yol vermedi.
Ambulansta bulunan 112 Acil Sağlık çalışanı, bu anları cep telefonuyla kaydetti.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!