Turist aile, cep telefonuyla oyun oynayan çocuğu otobüste unuttu
Antalya'da yabancı uyruklu tatilci aile, halk otobüsünde cep telefonuyla oyun oynayan çocuklarını unutarak araçtan indi. Çocuk, ailesini göremeyince ağlayıp, panik yaşadı. Aile, çocuğu otobüs hareket ettikten sonra hatırlayarak belediyeye bildirdi. Çocuk, kısa sürede ailesine teslim edildi.
Olay, dün Muratpaşa ilçesi Fahrettin Altay Caddesi'nde meydana geldi. Aksu
ilçesi Kundu bölgesinden kent merkezine giden Nihat Güleç yönetimindeki 07 MKL
42 plakalı Büyükşehir Belediyesi otobüsüne, 8 kişilik yabancı uyruklu tatilci
aile bindi.
Şehir merkezine gelindiğinde aile, otobüsten inip yürümeye başladı. Otobüste
cep telefonuyla oynayan çocuk ise ailesinin olmadığını fark edince ağlayıp panik
yaşadı. Güleç, çocuğu görebileceği koltuğa oturtarak sakinleştirdi.
GEÇ FARKINA VARDILAR
Bu sırada aile de çocuğun yanlarında olmadığını otobüs hareket ettikten sonra fark edip çevredekilerden yardım istedi.
Durum, belediyeye haber verilince otobüsteki çevrim içi kameradan çocuğun durumuna
bakıldı. Belediye ekipleri, şoföre ulaşıp çocuğu indirmemesini söyledi. Otobüsün
olduğu yere yönlendirilen belediye ekipleri, çocuğu alıp ailesine teslim etti.
Yaşananlar ise otobüsteki güvenlik kamerası kayıtlarına anbean yansıdı. Tedirginlik yaşayan çocuğun ailesine ulaştıktan sonra şoför Güleç ile selfie çektiği de görüntülerde yer aldı.
NEŞELENSİN, DİYE SELFİE ÇEKMİŞ
Antalya'da, çocuğun unutulduğu otobüsün şoförü Nihat Güleç, aracın çok kalabalık olduğunu ve bir anda boş kaldığını söyleyerek, "Dün biraz maceralı bir gün yaşadık. 3- 4 farklı kalabalık aile bindi ve araç yoğundu. Çoğu kişi şehir merkezinde indi. Devam ettikten sonra aynaya baktım ve çocuğun bir anda kalktığını gördüm. Etrafına baktı ve ağlamaya başladı. Telaşlanmasın, diye durakta durdum, yanıma çağırdım. Otobüsteki bir başka yolcu İngilizce konuşup anlaştı. Ailesinin numarasını alıp aradı ancak bakmadılar. Bu sefer çocuk iyice telaşlandı ve daha çok ağlamaya başladı" dedi.
Çocuğun neşesinin yerine gelmesi için selfie çektiğini söyleyen Güleç, "Tam
o sırada ulaşımdan beni aradılar. 'Arabada çocuk unutulmuş. Arabadan indirme'
dediler. İndirilmez zaten, çocuğu nasıl bırakayım? O sırada çocuğun biraz moralini
düzeltmek için selfie çektik. Maksadım çocuğun bir an neşesinin yerine gelmesiydi
ve telefonumda hatıra kalsın istedim. Operasyon birimiyle bir durakta buluştuk
çocuğu teslim ettim. Araçta poşet, eşya kalmıştı ama çocuk hiç kalmamıştı"
diye konuştu.