Havrita'ya bu kez 'ekstra tehlike'den erişim engeli

Fed Başkanı: Enflasyonla mücadele acı verecek
Fed Başkanı: Enflasyonla mücadele acı verecek
Yargıtay Başkanı: Yargıtay'da 458 bin 888 dosya var
Yargıtay Başkanı: Yargıtay'da 458 bin 888 dosya var
AK Parti'de 2023 seçimleri için manifesto hazırlığı başladı
AK Parti'de 2023 seçimleri için manifesto hazırlığı başladı
Bakan Dönmez açıkladı: İki yerde daha kuyu açılacak
Bakan Dönmez açıkladı: İki yerde daha kuyu açılacak
Brezilya'dan gelen asbestli gemi ile ilgili yeni gelişme
Brezilya'dan gelen asbestli gemi ile ilgili yeni gelişme
Boğaziçi'nden BÜMED lokalinin mühürlenmesine ilişkin açıklama
Boğaziçi'nden BÜMED lokalinin mühürlenmesine ilişkin açıklama
THY'den 2 günde 7 sefer iptali
THY'den 2 günde 7 sefer iptali
Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi
Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 6 yaşında
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 6 yaşında
Bu ilde üniversite öğrencilerinin su faturasına yüzde 50 indirim uygulanacak
Bu ilde üniversite öğrencilerinin su faturasına yüzde 50 indirim uygulanacak
HSK'den 'yargılama süreçlerine müdahale' açıklaması
HSK'den 'yargılama süreçlerine müdahale' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den The Economist'e yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den The Economist'e yanıt
Uzmanlardan Kovid-19 sonrası 'Post Kovid Sendromu'na ilişkin uyarı
Uzmanlardan Kovid-19 sonrası 'Post Kovid Sendromu'na ilişkin uyarı
Elazığ'da rüşvet operasyonunda 16 zanlı yakalandı
Elazığ'da rüşvet operasyonunda 16 zanlı yakalandı
'Sultan Alparslan, bu toprakları emin bir yurt haline getirdi'
'Sultan Alparslan, bu toprakları emin bir yurt haline getirdi'
Bakan Nebati, ABD Hazine Bakanlığının mektubuna tepki gösterdi
Bakan Nebati, ABD Hazine Bakanlığının mektubuna tepki gösterdi
Bakan Koca'dan taban ek ödeme katsayılarına ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan taban ek ödeme katsayılarına ilişkin açıklama
Özel okul öğretmenlerinin indirimli ulaşım talebine EGO'dan ret
Özel okul öğretmenlerinin indirimli ulaşım talebine EGO'dan ret
'7 ayda 7 milyon 570 bin kişi halk eğitimi merkezlerinden yararlandı'
'7 ayda 7 milyon 570 bin kişi halk eğitimi merkezlerinden yararlandı'
YÖK'ten YKS ile yerleşenler için kayıt uyarısı
YÖK'ten YKS ile yerleşenler için kayıt uyarısı
FETÖ üyeliğinden aranan 21 şüpheli yakalandı
FETÖ üyeliğinden aranan 21 şüpheli yakalandı
İkinci el oto satışına ekspertiz zorunluluğu
İkinci el oto satışına ekspertiz zorunluluğu
Bozdağ ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
Bozdağ ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
6 milyon kişinin borcu böyle silinecek
6 milyon kişinin borcu böyle silinecek
Hafta sonu Marmaray seferleri saat 01.30'a kadar uzatıldı
Hafta sonu Marmaray seferleri saat 01.30'a kadar uzatıldı
6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi fiyatlara olumlu yansıdı
6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi fiyatlara olumlu yansıdı
Tutuklanan şarkıcı Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan şarkıcı Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı
Ağrı İŞKUR il müdürü görevden uzaklaştırıldı
Ağrı İŞKUR il müdürü görevden uzaklaştırıldı
Baba-kız aynı üniversitenin aynı bölümünde öğrenim görecek
Baba-kız aynı üniversitenin aynı bölümünde öğrenim görecek
Dolar 2022 rekorunu tazeledi
Dolar 2022 rekorunu tazeledi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Havrita'ya bu kez 'ekstra tehlike'den erişim engeli

Antalya 5'inci Sulh Ceza Hakimliği, sokak köpeklerinin can güvenliğinin tehlikeye atıldığı gerekçesiyle 'Havrita' uygulamasına erişim engeli kararı verdi. Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Üyesi Nazlı Yağmur Tanman, bu uygulama için daha önce kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında erişim engeli kararı alındığını, Antalya 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin ise uygulamanın sokak hayvanları için ekstra tehlike arz ettiği gerekçesiyle bu kararı verdiğini söyledi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 26 Ağustos 2022 22:36
Yazdır
Havrita'ya bu kez 'ekstra tehlike'den erişim engeli

Antalya'nın çeşitli noktalarında 2 hafta içerisinde çok sayıda kedi ve köpeğin ölmesinin ardından hayvanseverler tepki gösterdi. Sokak köpeklerini hedef gösterdiği gerekçesiyle hayvanseverlerin tepkisini çeken 'Havrita: Başıboş Köpek Haritası' isimli uygulamanın internet sitesine erişimi, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı kararla engellendi. Antalya Barosu, kararın kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında alındığı gerekçesiyle Antalya 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Baro, uygulamanın can kayıplarına yol açtığı gerekçesiyle alınmasını talep etti. Başvuruyu inceleyen 5'inci Sulh Ceza Hakimliği, aldığı kararda, can kayıplarına yol açtığı gerekçesiyle 'Havrita' uygulamasına erişim engeli kararı verdi.

'SOKAK HAYVANLARINA TEHLİKE ARZ ETTİĞİNE YÖNELİK KARAR ALINDI'

Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Üyesi Nazlı Yağmur Tanman, daha önceki kararın kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında alındığını belirterek, "Başvurumuz üzerine Antalya 5'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda, 'Havrita' uygulamasının sokak hayvanları için ekstra bir tehlike arz ettiğine vurgu yapılarak, ilk defa bu yönde bir karar verildi. Bu bizim ve hayvan hakları savunucuları için çok sevinç verici bir karar. Çünkü bir hakim, bir savcı ilk defa bu konuda gerçekten uygulamanın hak ihlaline sebebiyet verdiğini, can kayıplarına yol açtığını kabul ederek bu kararı vermiş oldu" diye konuştu.

'İŞARETLENMİŞ BÖLGELERE GECE BEKÇİLERİ DAHA YOĞUN YÖNLENDİRİLECEK'

Sitenin kayıtları silmesi durumunda erişim engelinin kalkacağını söyleyen Avukat Tanman, alınan kararda sokak hayvanlarının işaretlendiği yerlerin silinmesi gerektiğine yönelik atıfta bulunulduğunu dile getirdi. Nazlı Yağmur Tanman, "Antalya'daki belediyelerle görüşmelerimiz olacak. Emniyetle zaten görüşmeler yaptık. Aksu ilçesindeki bazı jandarma bölgeleriyle de görüştük. Uygulamada işaretleme yapılan alanlarla alakalı kolluk kuvvetleri bize gereken yardımları sağlayacaklarını bildirdi. Uygulamada daha önce işaretlenmiş bölgelere gece bekçilerinin daha yoğun yönlendirileceği bilgisi verildi. Emniyetten bu konuda çok büyük destek gördük" diye konuştu.

Sitenin açılması durumunda tehlikenin devam edeceğine vurgu yapan Nazlı Yağmur Tanman, "Şu an uygulama daha fazla kişi tarafından tanındı. Umuyoruz ki site tekrar erişime açılmayacak ve tamamen kapatılması sağlanacak. Havrita uygulamasının sokak canlıları için bir tehlike arz ettiği, alınan kararda açıklanıyor" ifadelerini kullandı.

100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!
Boğaziçi'nden BÜMED lokalinin mühürlenmesine ilişkin açıklama
Boğaziçi'nden BÜMED lokalinin mühürlenmesine ilişkin açıklama
HSK'den 'yargılama süreçlerine müdahale' açıklaması
HSK'den 'yargılama süreçlerine müdahale' açıklaması
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Kirişci 756,6 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi
Bakan Kirişci 756,6 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan sahte hesap uyarısı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan sahte hesap uyarısı

Bu Habere Tepkiniz

Askerlik nedeniyle memuriyet hizmet süresi ile emekliliğe esas süre neden aynı olur?

Askerlik nedeniyle memuriyet hizmet süresi ile emekliliğe esas süre neden aynı olur?

Askerlik süresi borçlanma yapılırsa hizmet süresini artırır, borçlanma yapılmazsa intibak işlemini yükseltir,
Ek göstergesi 3600 e yükseltilenler için önemli uyarı!

Ek göstergesi 3600 e yükseltilenler için önemli uyarı!

3600 ek gösterge uygulanarak emekli ikramiyesinden yararlanmak için mutlaka 15 OCAK 2023 tarihi beklenmelidir
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Tam yıldan emekli ikramiyesine nasıl hak kazanılır? Askerlik borçlanması ikramiyeyi etkiler mi?

Tam yıldan emekli ikramiyesine nasıl hak kazanılır? Askerlik borçlanması ikramiyeyi etkiler mi?

Memurların emekli ikramiye tutarlarının hesaplanmasında hizmetlerin tam yıla tekabül etmesi gerekmekte, 1 gün bile eksik olması halinde hizmet yapılan 1 yıl yok sayılmaktadır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
5510'a tabi memurun engellilikten dolayı emeklilik şartları nasıl olur?

5510'a tabi memurun engellilikten dolayı emeklilik şartları nasıl olur?

Engelli kadrosundan göreve başlayan 5510'a tabi memurlar normal emeklilik şartlarına göre daha erken emeklilik haklarını kazanırlar.
Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararı

Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararı

Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararını yayımlıyoruz
Yaz tatilinde açılan DKY'da öğretmenlere hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenir mi?

Yaz tatilinde açılan DKY'da öğretmenlere hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında yaz tatili döneminde yapılan yaz okulu kapsamında destekleme ve yetiştirme kurslarında görevlendirilen öğretmenlerin fiilen okuttukları derslerin, hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
3 branşın norm kadrolarında değişiklik olacak!

3 branşın norm kadrolarında değişiklik olacak!

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikten okul öncesi, sınıf öğretmeni ile atölye ve laboratuvar öğretmenleri ve müdür yardımcısı normları etkilenecektir.
Bir kişiye özel kadro hikayesi ve iki soru

Bir kişiye özel kadro hikayesi ve iki soru

"Üniversitelerde akademisyen alımlarında önce aday bulunur, sonra ona özel kadro açılır" sözüne akademi dünyasına uzak olan birçok kişi inanmıyor. Sanıyorlar ki üniversitelerde her şey kuralına uygun bir şekilde yapılıyor.
Adalet Bakanlığı açıkladı: Promosyon anlaşması rekor ücretle yapıldı

Adalet Bakanlığı açıkladı: Promosyon anlaşması rekor ücretle yapıldı

Adalet Bakanlığı ile VakıfBank arasındaki anlaşmaya göre, bakanlık personeline eşit ve tek seferde 25 bin TL promosyon ödenecek. Ödemeler 1 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 52.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 52.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 52.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 26 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Doktor abisiyle inanılmaz benzerliği!

Doktor abisiyle inanılmaz benzerliği!

Acun Ilıcalı ve abisi Ömer Cenker Ilıcalı'nın benzerliği sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.