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Karagöz ilk kez sinema perdesine çıktı: Perde arkasından bir mum yaktık

Gölge oyunu Karagöz ilk kez sinema perdesine çıktı. Yapımcılardan Bilal Arıoğlu ile görüştük. Anadolu kültürü için Karagöz'ün çok önemli bir alan olduğunu ifade eden Arıoğlu, "Biz perde arkasında bir ışık yaktık" dedi ve bundan sonrasını izleyiciye havale etti.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 27 Ağustos 2022 07:33
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Karagöz ilk kez sinema perdesine çıktı: Perde arkasından bir mum yaktık

- Karagöz ilk kez sinema perdesine çıkıyor. Öncelikle tebrik ediyoruz. Animasyon zor bir alan. Neden animasyon ve neden Karagöz?

Karagöz geleneksel mizah anlayışımızın önemli bir parçası. Biz bu filmle hem bu geleneği yaşatmak, hem de yeni kuşakların bu şekli ile de tanıyıp sevmesini amaçladık. Karagöz'e ayrı bir ilgi duymamızın sebebi şu; yıllar önce Çocuk Vakfı Karagöz Okulunda, Karagöz ustalarını çekmiştik. Ustalardan Tacettin Diker Bey ile oyunu ve felsefesini konuşmuştuk. Belki ilk nüveler o zamana dayanır, diyebiliriz. Animasyon zor olmakla birlikte kalıcı ve yeni kuşaklara ulaşmada en etkili alanlardan. Biz de geleneksel kültürümüzün kahramanlarını bu yolla tanıtmayı amaçladık. Bu noktada başka projelerimiz de devam ediyor. Karagöz oyunları hakkında yapılan araştırmaların ortak noktası, bu oyunlarda gerçek hayattan kesitlerin olmasıdır. İzleyenler ise kendi hayatlarından birer parça bulduğu için oyunlar bu kadar sevilmiştir.

- Gerçek hayattan kesitler demişken... Filmin hikayesi nasıl kurgulandı? Hayal Perdesi'nin hangi kısmı, neye göre senaryo oldu?

Filmde sekiz adet klasik karagöz oyunundan istifade ederek bir senaryo oluşturuldu. Senarist ve yönetmenimiz Murat Karahüseyinoğlu konuya ilgili birisi. Bu alanda önemli çalışmaları var. Yeni bir senaryo yerine geleneğe bağlı kalmayı seçtik. Bu da işimizi biraz zorlaştırdı. Hatta filmimizin giriş ve çıkış sahnelerinde klasik Karagöz perdesini kullanarak bunu ayrıca vurguladık. Toplumumuzda Karagöz hepimizin bildiği ama oyunların içeriği konusunda çok da fikir sahibi olmadığımız bir alan olduğunu düşünüyorum. Karagöz tiplemeleri ve metinleri yanında perde gazelleri ile de müziğimizin ve şiirimizin önemli bir parçası. Doğan Hızlan 2012 yılındaki bir yazısında; "Asıl marifet Karagöz ve Hacivat'ı tüm özgünlüğüyle, onun kimliğine uygun halde yaşatmak ve yenilerini üretebilmektir. Bana kalırsa Karagöz ile Hacivat, Shakespeare'in Prospero ile Caliban'ına benzetilebilir." diyor. Her şeye rağmen perdenin arkasında bir mum yaktığımızı düşünüyorum. Umarım film beğenilir ve yeni yapımların ortaya çıkmasını da sağlar.

- Filmin yaş sınırı nedir? Bazı nüansların küçük izleyicilere uygun olup olmadığı sorgulandı. Bizi aydınlatır mısınız?

Karagöz oyunları yüzyıllara dayanan geçmişi ile yediden yetmiş yediye toplumun her kesimini kapsamaktadır. Karagöz'ün çocuk oyunu olduğuna dair bir kanaat var. Çocuk versiyonlarının olması da güzel ama özünde karagöz bir yetişkin oyunudur. Filmimizi altı yaş üzeri tüm çocuklarımız izleyebilir. Ailecek izlenebilecek film yaptığımızı düşünüyorum. Karagöz oyunu geleneğinde mizah ön planda tutularak hiciv yapma çabası vardır. Toplumun aksak yönlerini, özellikle de idarecilerin kusurlarını ele almaktadır. Bu açıdan biraz da muhalif bir karaktere sahiptir, diyebiliriz. Perde ibret perdesidir. Bu kültür kaybolmayacağına göre karagöz de yaşayacaktır. Oyunun perde gazeli bunu ne güzel belirtir. "Perdemiz, cihana türlü suret gösterir, fakat ariflere ibret göstericidir." denilmektedir.

- 4 yıllık bir süreç söz konusu. Ne gibi zorluklar yaşadınız? Türkiye'de animasyon yapmak kolay değil zira.

2018 yılında başladık. Karakterlerin ve sahne tasarımlarının oluşturulmasında bir yıla yakın bir zaman aldı. Bu noktada çizimlerimizi ve sahne tasarımlarını hazırlayan Tolgay Palaska arkadaşımızı da anmalıyım. Uygulayıcı yapımcımız Şefik bey nerdeyse şirkette sabahladı diyebilirim. Filmde hareket, jest ve mimiklerin oturması için animasyonlara başlamadan önce senaryonun tamamı stüdyoda gerçek karagöz oyuncuları ile çekildi. Karagözü Fikret Terzi, Hacıvat'ı Cahit Lakay canlandırdı. Bazı noktalarda yutdışı yardım da aldık. Artık Animasyon konusunda ciddi mesafe aldığımızı söyleyebilirim. Mesela yeni filmimizin tamamını burada çıkarabiliyoruz. Tabii bir de pandemi süreci araya girdi. Projede emeği olan Kemal Çiftçi bu dönemde vefat etti. Kendisini rahmetle anıyorum. Müziklerimizi daha önce birçok projede beraber olduğumuz Gökhan Tamir hazırladı. Seslendirme için de gerçekten üstat diyebileceğimiz sanatçılarımızla çalıştık.

- Bundan sonraki projeleriniz nelerdir? Özellikle animasyon çalışmanız var sanırım yine.

Şu anda Antep savunmasını ele alan ve Antep'in Gazilik unvanını almasında önemli payı olan kahramanlardan birisi Şahinbey'i işlediğimiz bir projemiz devam ediyor. Animasyon sürecinde yarıyı geçtik. Günümüzde geçen ama geçmişe dönüşleri de olan bir proje.

- Gençlerin sinemaya ve animasyona dair heyecanları ve iştiyakı var. Gençlere ne tavsiye edersiniz?

Animasyon ve bağlı olarak oyun sektörü sadece ülkemizde değil dünyada hızla gelişen bir alan. Gençlerimizin özellikle bu alanlara yoğunlaşmalarında fayda görüyorum. Sinema konusunda ilgili olan genç arkadaşlarımızın da özellikle yapım süreçlerinin içinde olmalarında fayda görüyorum. Biz her projemizde istekli genç arkadaşlarımıza yer vermeye çalışıyoruz. Ben mesleğe TRT'de Kamera Asistanı olarak başladım. İşin her alanında bilgi sahibi olmak gençlerimizin kendi projelerini gerçekleştirmesinde de büyük avantaj sağlar. Bunu bizzat tecrübe etmiş bir abileri olarak söylüyorum.

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