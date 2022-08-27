Ankara'da bir AVM'de kola tankı patladı!
Ankara'da bir AVM'de kola tankı patladı. Patlama sonrası büyük panik yaşandı, o anlar kameralara da yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 27 Ağustos 2022 07:50
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir AVM'de kola tankının patlaması paniğe neden oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olay, saat 18.30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde bulunan ANKAmall AVM'nin yemek katında meydana geldi.
İddiaya göre, yemek katındaki kola tankının patlaması kısa süreli paniğe neden oldu. Patlama sesini duyan insanlar telaşla dışarı çıkmaya çalışırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!