Bakan Kasapoğlu: 'Seyahatsever' projesini 5 Eylül'e kadar uzattık
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül'e kadar uzattıklarını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ağustos 2022 11:15
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül'e kadar uzattıklarını duyurdu.
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Hafta sonuna #Seyahatsever'lere müjde vererek başlamak istiyorum.🎁Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) August 27, 2022
GSB yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan #Seyahatsever projemizi 1 Eylül'den 5 Eylül'e uzatıyoruz.🧳
Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum.⬇️😊 pic.twitter.com/0NOvdaXiIK